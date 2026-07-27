Con Programa de Vivienda para el Bienestar, en Michoacán 160 familias estrenan hogar

Programa de Vivienda para el Bienestar, Michoacán

En lo que va del año, el Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM), ha entregado 160 hogares del Programa de Vivienda para el Bienestar mediante cuatro jornadas realizadas en los municipios de Morelia, Yurécuaro y Vista Hermosa.

Infonavit, ha realizado dos jornadas en el municipio de Morelia, donde fueron otorgadas 80 viviendas, 48 en el desarrollo Villas de Oriente, que contempla 144 acciones habitacionales y 32 en el fraccionamiento Campo Nubes, proyecto que considera la construcción de mil 248 viviendas para personas derechohabientes.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ha entregado 80 viviendas para población no derechohabiente en dos municipios. En Yurécuaro fueron asignadas las primeras 32 viviendas de un proyecto de 448 acciones habitacionales y en Vista Hermosa se otorgaron 48 viviendas de un desarrollo que contempla 304 acciones habitacionales.

David Soto Quizamán, titular del IVEM, informó que la entrega de viviendas continuará de manera mensual y gradual, de acuerdo a la construcción de los desarrollos. Destacó que estos resultados representan un avance importante para garantizar el derecho de las familias a una vivienda adecuada, llevando oportunidades a personas derechohabientes y a quienes no cuentan con seguridad social.

El estado se ha establecido como meta la construcción de 83 mil 200 viviendas, de las cuales 50 mil estarán a cargo del Infonavit, 23 mil 200 de la Conavi y 10 mil del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

El desarrollo de nuevos proyectos y el avance del Programa de Vivienda para el Bienestar, fortalecen la ampliación de oportunidades para que más familias michoacanas consoliden un patrimonio.