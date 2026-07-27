Coahuila fortalece la Ruta Vinos y Dinos con la inauguración de la Casa Vitivinícola Guidova

Inauguración de la Casa Vitivinícola Guidova, Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas asistió a la inauguración de la Casa Vitivinícola Guidova, en el ejido Chapultepec, en la sierra de Arteaga, para refrendar el compromiso de Coahuila para fortalecer al estado como un gran destino para experiencias enoturísticas, gastronómicas y de naturaleza.

“Con la inauguración del Viñedo Guidova en Arteaga seguimos fortaleciendo la oferta vitivinícola en Coahuila e impulsando el turismo y el desarrollo del Estado. Felicidades a todo el equipo Guidova por este nuevo proyecto que se suma a nuestra gran Ruta Vinos y Dinos”, señaló el gobernador.

El Mandatario estatal destaco que sitios como Guidova fortalecen a Arteaga, fortalecen a la región Sureste y a Coahuila.

Felicitó a los socios de este gran proyecto y les deseo un gran éxito, asegurando que todos los vinos de Coahuila son de los mejores del país y han logrado consolidar un gran renombre nacional e internacional.

“Con bodegas como estas crecen las opciones para que quienes nos visitan tengan grandes experiencias”, dijo.

La Ruta Vinos y Dinos se creó durante la administración municipal de Manolo Jiménez, en Saltillo y actualmente se ha convertido en todo un éxito en Coahuila.

Manolo Jiménez destacó que los buenos indicadores de seguridad que se viven en el estado garantizan turismo, desarrollo y calidad de vida para todas las familias y quienes visitan la entidad.

José Trillo, enólogo y uno de los socios propietarios de Guidova, explicó que para lograr este proyecto unieron a Parras de la Fuente y a la Sierra de Arteaga, las dos mejores vitivinícolas del mejor estado de México para hacer vino.

Sus vinos son: Guidova Malbec; Guidova Cabernet Sauvignon y Guidova 30, ensamble de petit verdot, syrah, cabernet franc y cabernet sauvignon.