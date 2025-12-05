Pescadores de la Presa “Las Higueras” reciben apoyo para la adquisición de pangas y motores marinos

Gobierno de Sinaloa beneficia por primera vez a cooperativa de la Presa Las Higueras con motores y panga

Pescadoras y pescadores de la Presa “Las Higueras” en el municipio de Rosario en Sinaloa, recibieron el Programa de Apoyo para la Adquisición de Pangas y Motores Marinos, por parte de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado.

En 2025, el gobierno de Rubén Rocha Moya, destinó 75 millones de pesos al Programa de Apoyo para la Adquisición de Pangas y Motores Marinos, beneficiando a 410 Unidades de Producción Pesquera y Acuícola (UEPPAS). Con dicho recurso, en este año se entregaron 543 motores marinos y 557 embarcaciones menores, alcanzando una inversión histórica de más de 3,000 equipos entregados.

Flor Emilia Guerra Mena, titular de la Secretaría, señaló que con esas acciones se da cumplimiento al programa de embarcación menor con motor, y que la entrega del programa refleja el compromiso del mandatario estatal con el sector.

Guerra Mena, celebró la entrega de dos motores marinos y una panga, en beneficio de los 25 integrantes de la cooperativa local, señalando que estos insumos representan un avance significativo para su actividad productiva. Asimismo, la funcionaria anunció que la próxima semana se hará entrega de un motor adicional, con el propósito de seguir fortaleciendo el trabajo y capacidad operativa de la organización pesquera.

Por su parte, Leonor Vizcarra, beneficiaria e integrante de la Sociedad Cooperativa “Pez Hombre”, expresó que este tipo de acciones marca una diferencia real para quienes dependen de la pesca y agradeció que, después de tantos años sin ser atendidos, hoy su cooperativa reciba recursos que fortalecen su trabajo y brindan esperanza para seguir creciendo.