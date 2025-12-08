Inaugura Mara Lezama la Reunión Nacional de Cultura 2025 y Chetumal se convierte en el corazón cultural del país

Con un llamado al inicio de nuevas rutas culturales para México y lo que se acuerde se convierta en acciones que transformen vidas, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró la Reunión Nacional de Cultura 2025, primera ocasión en la que Quintana Roo es sede del encuentro que reúne a autoridades y representantes culturales de las 32 entidades del país.

Acompañada por la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel, y de Lilian Villanueva, directora del Instituto de la Cultura y las Artes, la titular del Ejecutivo destacó el simbolismo de realizar este encuentro en Chetumal, ciudad asentada sobre el antiguo territorio maya de Chetumal y considerada cuna del primer mestizaje de Latinoamérica.

“Hoy Chetumal se convierte en el corazón cultural de México”, expresó Mara Lezama ante el recinto lleno, al subrayar que el estado recibe por primera vez este encuentro, que quedará marcado en la historia de la entidad.

Durante el mensaje inaugural, la titular del Ejecutivo enfatizó que en este gobierno diferente, humanista y con corazón feminista, la cultura se concibe como un derecho y como puente hacia la igualdad. Recordó que el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum, coloca a la cultura en el centro del proyecto de la transformación del país, visión que en Quintana Roo se refleja en cada decisión.

“Por eso en este gobierno visibilizamos a las comunidades indígenas y afromexicanas, las reconocemos como sujetas de derechos y como protagonistas de este nuevo tiempo.

Por primera vez en la historia estas comunidades han sido visibilizadas, escuchadas y apoyadas con políticas que respetan su autonomía, sus territorios y su forma de entender el mundo” explicó Mara Lezama.

“México tiene una reserva cultural que no se agota, porque nace del pueblo”, afirmó la gobernadora de Quintana Roo al destacar el trabajo de mujeres bordadoras, artesanos y niñas y niños que preservan sus lenguas originarias.

En Quintana Roo lo vivimos todos los días, añadió la Gobernadora, cuando una mujer maya borda un hipil, cuando un artesano talla una pieza de madera o cuando una niña canta en su lengua, vemos cómo la cultura no solo se preserva, sino que florece en las manos de quienes la sostienen. Son obras de arte que nacen de historias que no se escriben en libros, se escriben en la vida diaria.

La Gobernadora resaltó el impulso al turismo comunitario, que se refleja en el crecimiento de Maya Ka’an como modelo que promueve un desarrollo que nace desde las propias comunidades mayas y que mantiene viva su esencia, permitiendo que la prosperidad compartida permanezca en las familias que han cuidado esos territorios “por generaciones”.

Por ello, Mara Lezama invitó a las y los asistentes a construir acuerdos que fortalezcan a las comunidades, protejan el patrimonio, impulsen a creadoras y creadores e inspiren nuevas rutas culturales que transformen vidas.

Finalmente, al declarar inaugurados los trabajos de la Reunión Nacional de Cultura 2025, la Gobernadora invitó a las y los representantes del país a disfrutar de la bahía de Chetumal, de su memoria viva y de la calidez de su gente. “Bienvenidas y bienvenidos a la cuna del primer mestizaje, donde inicia México. Quintana Roo, por siempre su casa”, concluyó.

Por su parte, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, afirmó que la Reunión Nacional de Cultura es “uno de los espacios sin duda más importantes del país, porque aquí encontramos visiones diversas, realidades distintas, experiencias territoriales que enriquecen la política cultural nacional”.

También subrayó que cada titular de Cultura presenta en la RNC “experiencias que hablan de la diversidad, no solo del país, sino del hacer política cultural determinada en el territorio. A todos nos convoca la convicción de que a partir de las diferencias somos capaces de construir acuerdos, y en este espacio vamos a trabajar juntas y juntos”.

Al dar la bienvenida a las y los participantes en esta Reunión Nacional de Cultura, Lilian Villanueva hizo un recuento de logros y resultados en este gobierno diferente.

Previamente, se firmó el Convenio Marco de Colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Estado de Quintana Roo.

Estuvieron presentes en la inauguración del evento la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; Marina Nuñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultura del Gobierno de México; Claudia Santa-Ana Zaldivar, directora general de Gestión de Proyectos Especiales del Gobierno de México; María Guadalupe Moreno Saldaña, titular de la Administración de Finanzas del Gobierno de México; José Luis Javier Reyes Cabrera, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Gobierno de México; Joel Omar Vázquez Herrera, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Gobierno de México; y Alejandra de la Paz Nájera, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.