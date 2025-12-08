Estados

La entidad cuenta con 70 hectáreas destinadas a este cultivo, con una cosecha anual de 3.1 millones de plantas, lo que genera una derrama económica de 110 millones de pesos y más de 3 mil empleos directos e indirectos

Puebla impulsa producción de Nochebuena como motor económico y turístico

Por Brayan Chaga
Día Nacional de la Flor de Nochebuena

En el marco del Día Nacional de la Flor de Nochebuena, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reconoció el trabajo de las y los productores poblanos principalmente del municipio de Atlixco y de la Sierra Norte como Chignahuapan, Xicotepec y Huauchinango, quienes tendrán todo el apoyo para incrementar su producción.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural impulsa la producción de Flor de Nochebuena como un motor económico que también fortalece el turismo comunitario en las regiones productoras.

Por esto, la titular de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, indicó que la entidad cuenta con 70 hectáreas destinadas a este cultivo, con una cosecha anual de 3.1 millones de plantas, lo que genera una derrama económica de 110 millones de pesos y más de 3 mil empleos directos e indirectos.

Asimismo, expresó que el municipio de Atlixco lidera la actividad con 2 millones de macetas, mientras que la Sierra Norte aporta 1.1 millones; por ello, la secretaria invitó a las familias poblanas y a la ciudadanía en general, a visitar los viveros de los Pueblos Mágicos.

Por su parte, el productor de plantas ornamentales en Atlixco, Vicente Nieto Castillo, reconoció el respaldo que reciben las y los productores del Gobierno del Estado y señaló que, gracias a la difusión impulsada por la administración estatal, han logrado vender el 70% de los dos millones de ejemplares destinados a la temporada. Dijo que el 50% de la planta se comercializa en otras entidades.

