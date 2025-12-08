Puebla impulsa producción de Nochebuena como motor económico y turístico

Día Nacional de la Flor de Nochebuena

En el marco del Día Nacional de la Flor de Nochebuena, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reconoció el trabajo de las y los productores poblanos principalmente del municipio de Atlixco y de la Sierra Norte como Chignahuapan, Xicotepec y Huauchinango, quienes tendrán todo el apoyo para incrementar su producción.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural impulsa la producción de Flor de Nochebuena como un motor económico que también fortalece el turismo comunitario en las regiones productoras.

Por esto, la titular de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, indicó que la entidad cuenta con 70 hectáreas destinadas a este cultivo, con una cosecha anual de 3.1 millones de plantas, lo que genera una derrama económica de 110 millones de pesos y más de 3 mil empleos directos e indirectos.

Asimismo, expresó que el municipio de Atlixco lidera la actividad con 2 millones de macetas, mientras que la Sierra Norte aporta 1.1 millones; por ello, la secretaria invitó a las familias poblanas y a la ciudadanía en general, a visitar los viveros de los Pueblos Mágicos.

Por su parte, el productor de plantas ornamentales en Atlixco, Vicente Nieto Castillo, reconoció el respaldo que reciben las y los productores del Gobierno del Estado y señaló que, gracias a la difusión impulsada por la administración estatal, han logrado vender el 70% de los dos millones de ejemplares destinados a la temporada. Dijo que el 50% de la planta se comercializa en otras entidades.