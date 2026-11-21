Detenidos Operadores de "Los Cromos" detenjdos. (SSPC)

Fueron detenidos tres hombres que trabajan para el grupo delictivo “Los Cromos”, dn Oaxaca.

Estos sujetos están vinculados con Iván “N”, alias “El Cromo”, quien fue detenido el mes pasado, identificado como presunto líder de una célula delictiva que opera principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec.

El grupo “Los Cromos” es señalado como una estructura operativa vinculada con actividades de extorsión, narcomenudeo, homicidio y secuestro en municipios como Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad Ixtepec y Matías Romero.

Esta acción se llevó a cabo derivado de trabajos de análisis y recopilación de información en seguimiento a la detención de Iván “N”, que permitieron ubicar a Jafet “N”, Honorio “N” y Alberto “N” alias “Nacho”, a quienes les fueron aseguradas dos armas largas, 58 cartuchos, tres cargadores, 73 dosis de cristal y nueve bolsas con droga.

En una operación coordinada, en la detención participaron elementos de la Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), con la participación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca.