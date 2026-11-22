Atenea Gómez

Atenea Gómez Ricalde llamó a la militancia de Morena a cerrar filas, sumar voluntades y mantener la unidad del movimiento, al considerar que el trabajo conjunto será fundamental para fortalecer su organización rumbo a 2027.

Durante una jornada realizada en la Región 235, acompañada por la senadora Anahí González, sostuvo que la transformación debe construirse de manera colectiva, con lealtad a sus principios y en coordinación con quienes han participado en la historia del movimiento.

La también promotora del trabajo territorial insistió en que es necesario mantener la cercanía con la militancia, escuchar sus planteamientos y compartir información sobre los avances de la Cuarta Transformación, como parte de las tareas para fortalecer la conciencia y participación de las bases.

Organización territorial

Gómez Ricalde señaló que la presencia en territorio debe mantenerse como una actividad permanente, pues el contacto directo con la ciudadanía y la militancia permite fortalecer la organización interna y mantener la unidad del movimiento.

En ese sentido, reiteró que el trabajo de base será determinante en la preparación de Morena hacia 2027, por lo que llamó a sus integrantes a caminar en una misma dirección y mantener la coordinación para dar continuidad al proyecto político.