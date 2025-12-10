Hallan muerto en Guanajuato a Agustín Solorio Martínez, coordinador del PT en Michoacán

Hallan sin vida al coordinador del PT en Michoacán Agustín Solorio Especial

Este miércoles 10 de diciembre de 2025 se confirmó el hallazgo sin vida de Agustín Solorio Martínez, quien desde el pasado 5 de diciembre fue reportado como desaparecido. El cuerpo del dirigente fue localizado en el estado de Guanajuato, luego de una intensa búsqueda que mantenía en vilo a su familia, compañeros de partido y autoridades.

Solorio, de 47 años, fungía como coordinador político distrital del Partido del Trabajo (PT) en el municipio de Apatzingán, Michoacán. Fue visto por última vez en la madrugada del 5 de diciembre en Morelia, cuando se le perdió toda pista.

Ante su desaparición, su partido emitió una ficha de búsqueda y exigió a las autoridades estatales y federales actuar con urgencia. Los dirigentes del PT calificaron el caso como de máxima prioridad, dada la gravedad del contexto de violencia que atraviesa la región.

El hallazgo sin vida y lejos de Michoacán

Según los primeros reportes, el cuerpo de Solorio fue encontrado en Guanajuato. La noticia se confirmó durante una sesión del Congreso estatal, en la que los legisladores guardaron un minuto de silencio en su honor.

Hasta el momento, se desconocen los detalles sobre las causas de su muerte, así como las circunstancias exactas de su traslado de Michoacán a Guanajuato. Las autoridades no han divulgado información pública sobre líneas de investigación específicas.

Este suceso recrudece la ola de violencia ocurrida en las últimas semanas en aquel estado, pues se registraron el asesinato del alcalde de Uruapan y una explosión frente a una sede de policía comunitaria, lo que intensificó el ambiente de inseguridad en la región.

Por su parte, el PT insiste en que este caso no debe quedar impune y exige una investigación transparente. En un comunicado, reiteraron su acompañamiento a la familia de Solorio y demandaron resultados rápidos, así como respeto al debido proceso.