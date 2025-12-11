Puebla avanza en la construcción del puente “La Panga” que conectará 7 municipios

Puente "La Panga", Valsequillo, Puebla Con equipo especializado, gobierno estatal avanza en conectar 7 municipios con Puente La Panga

Con maquinaria especializada y cuadrillas trabajando tanto de día como de noche, el Gobierno del estado de Puebla avanza en la instalación de las trabes que darán forma al puente vehicular que reemplazará al viejo paso conocido como La Panga. Esta obra será un enlace clave para siete municipios de la región de Valsequillo.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, acudió a supervisar las labores para asegurar que el proyecto cumpla con los estándares de calidad y con la visión de “Sendero de Paz”, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por primera vez en Puebla se utiliza una Máquina Lanzadora de Trabes, un equipo diseñado para mover y posicionar estas piezas de manera más segura y eficiente. Gracias a esta herramienta, se lograron colocar los elementos que conectarán San Baltazar Tetela con Los Ángeles Tetela, sobre el vaso de la laguna de Valsequillo.

Personal especializado de la Secretaría de Infraestructura revisa cada fase del proceso. En los próximos días iniciará el armado de los parapetos de seguridad y el colado de la losa de rodamiento, que deberá secarse al menos cuatro días para adquirir la resistencia necesaria.

Una vez concluida esta etapa, la máquina lanzadora podrá avanzar para instalar el resto de las trabes del siguiente tramo.

La obra avanza en varios frentes a la vez, pilas, cabezales, trabes y losa de rodamiento. De acuerdo con la administración estatal, esta coordinación permitirá entregar un puente seguro y de alta calidad, que reducirá los desplazamientos de casi 50 minutos a apenas un minuto y medio.

El proyecto también facilitará el acceso a servicios de salud, la venta de productos del campo y reforzará la Ruta del Mezcal para impulsar el turismo en la Mixteca poblana.

El Gobierno del Estado pidió a la ciudadanía evitar acercarse a las zonas donde opera la maquinaria pesada, ya que las restricciones de paso y los protocolos de seguridad se aplican de manera estricta para evitar accidentes.