Rocha Moya acude a sesión nacional de seguridad y protección civil en Ciudad de México

Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya a las Sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública Ahí se presentó un balance de resultados en seguridad y atención a emergencias durante los primeros meses del gobierno federal.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió este jueves en Palacio Nacional en Ciudad de México, a la 52ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y a la octava reunión del Consejo Nacional de Protección Civil, realizadas en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Al encuentro asistieron también mandatarias, mandatarios estatales y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Durante la sesión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un informe sobre los primeros 14 meses de la Estrategia Nacional de Seguridad. Señaló que, con las acciones implementadas, los homicidios dolosos registran una baja del 37 por ciento a nivel nacional.

También detalló que, en este periodo, se detuvieron a 38 mil personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 20 mil armas de fuego, se decomisaron 311 toneladas de drogas y se desmantelaron mil 700 laboratorios clandestinos de metanfetamina.

En su intervención, la titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, explicó que la estrategia nacional en la materia se ha reforzado con un enfoque preventivo, coordinación entre instituciones y respuesta rápida ante emergencias.

Mencionó, además, el fortalecimiento del Atlas Nacional de Riesgos y el desarrollo de sistemas de alerta para sismos, actividad volcánica e inundaciones, así como el despliegue operativo para atender fenómenos naturales recientes.

Rocha Moya destacó el respaldo que Sinaloa ha recibido del gobierno federal en temas de seguridad y agradeció a la presidenta Sheinbaum y a su gabinete por el apoyo brindado para mejorar las condiciones de tranquilidad en la entidad. Según el mandatario estatal, este acompañamiento ha sido clave para fortalecer el clima productivo, empresarial y social del estado.