Secretarías de Anticorrupción investigarán contratos de farmacias vinculadas a diputado de Puebla

Diputado morenista en Puebla, Andrés Villegas Mendoza.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno Federal y su homóloga en el estado de Puebla iniciaron el proceso para revisar e investigar los contratos públicos otorgados en los últimos años a Qualissen Grupo Farmacéutico S.A. de C.V., empresa vinculada públicamente con el diputado local Andrés Villegas Mendoza.

La denuncia ingresada ante el ámbito federal, bajo el folio 104989/2025, activa formalmente el análisis de la documentación presentada y los señalamientos relacionados con adquisiciones municipales de medicamentos e insumos médicos realizadas en Atlixco entre 2022 y 2025.

La notificación oficial de la Dirección General de Investigación de la Unidad de Combate a la Impunidad —con fundamento en los artículos 26 y 37, fracciones XLIII y XLVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como el artículo 47, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y los Lineamientos para la Atención e Investigación de Denuncias publicados el 7 de junio de 2024 en el Diario Oficial de la Federación—, confirma que la documentación será turnada a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en la entidad de Puebla para su análisis.

La denuncia solicita la revisión integral de los contratos otorgados por el Ayuntamiento de Atlixco a Qualissen entre 2022 y 2025, que incluyen adquisiciones de medicamentos, materiales de curación e insumos médicos.

Se requirió la valoración de contratos, anexos técnicos, listas de entregables, facturas, pagos, dictámenes de evaluación, participación de proveedores y el número de auditorías o revisiones administrativas realizadas en torno a estos procesos.

También se pidió revisar la participación recurrente de proveedores con domicilios fiscales coincidentes y la asignación continua de recursos públicos a un mismo proveedor durante cuatro años consecutivos.

Entre los posibles delitos que las autoridades podrían analizar se encuentran uso indebido de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, conflicto de interés, enriquecimiento ilícito y faltas administrativas graves previstas en la legislación federal.