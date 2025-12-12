Tamaulipas inaugura monumental Virgen de la Misericordia en El Chorrito

Imagen de la Virgen de la Misericordia en El Chorrito La monumental escultura es la más alta en Latinoamérica, se observará muy cerca de la emblemática cascada del santuario

En lo alto del cerro, entre la vegetación de la Sierra Madre Oriental y a unos pasos de la cascada que distingue al santuario, ya se puede ver la nueva imagen monumental de la Virgen de la Misericordia que cuenta con más de 32 metros de altura; elaborada en acero inoxidable, la escultura está llamada a convertirse en el nuevo emblema religioso y turístico de Tamaulipas.

En el marco de la celebraciones de la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre, se inaugurará la monumental imagen con una misa solemne en presencia del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, junto a peregrinos que suelen acudir al poblado de El Chorrito.

La obra destaca por un detalle poco común, pues las pupilas de la imagen fueron bendecidas por el papa León XIV el pasado 9 de noviembre en la Santa Sede y luego enviadas a Tamaulipas para colocarse en la figura.

La escultura fue creada por la artista victorense Elizabeth Pesquera y está formada por diez grandes piezas ensambladas en sitio sobre una estructura diseñada para resistir fuertes vientos. El proyecto fue impulsado directamente por el gobernador.

Detrás de este proyecto hay una historia que se remonta a más de 30 años. Durante su gobierno, entre 1987 y 1993, Américo Villarreal Guerra prometió una obra mayor para fortalecer el santuario.

Hoy, su hijo, el actual gobernador Américo Villarreal Anaya, retoma y concreta aquel compromiso con esta imagen monumental que, para muchos habitantes, cumplir esa promesa es un motivo de orgullo. “Su papá dijo que haría una obra más y ahora su hijo la terminó”, comentaron habitantes de la comunidad El Chorrito.

Para artesanos locales llevan más de cuatro décadas tejiendo sombreros para los visitantes; ahora la llegada de más peregrinos representa una esperanza de mejores ingresos y crecimiento para quienes dependen del flujo de turistas que suben al santuario.

Santuario de “El Chorrito”

El Chorrito, ubicado en el municipio de Hidalgo (a unos 100 kilómetros de Ciudad Victoria), es uno de los puntos de fe más visitados del noreste del país.

Cada año llegan peregrinos de distintas partes de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Coahuila y también comunidades del sur de Texas, por tal razón la nueva escultura no solo tiene un carácter religioso, sino también un peso económico para las familias que viven del comercio y del turismo en la zona.

La inauguración marcará una nueva etapa para El Chorrito, que ya es sede de celebraciones como las fiestas de San José en marzo y la tradicional procesión de Las Carretas durante Semana Santa.

Con la nueva escultura, el santuario aspira a consolidarse como el principal destino de turismo religioso del noreste de México y un punto de encuentro para fieles del sur de Estados Unidos.