En Puebla “el dinero público ya no es más un botín”: Armenta

Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, presentó este sábado su primer informe de labores al frente de la administración pública, con fuertes críticas al despilfarro, abuso y abandono del que acusó a los gobiernos neoliberales del pasado; aseguró que en el presente el dinero público no es más un botín, pues coloca al pueblo en el centro de las decisiones.

Acompañado por la Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, Armenta criticó a aquellos que se encargaron de usar el poder para hacer negocios contra los intereses de los poblanos, añadió que en esos tiempos se practicaba la adoración al dinero.

Aseguró que por mucho tiempo se impulsó la frivolidad y enriquecimiento de unos cuantos, por lo que reiteró que no traicionará la confianza y tampoco dejará de lado la promesa de hacer un gobierno justo, honesto y con pasión para dar resultados.