Revisa Fiscalía Anticorrupción contratos en Tamaulipas de Ricardo Azael “N”

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas amplió las investigaciones relacionadas con Ricardo Azael “N” y empresas vinculadas con contratos públicos, por delitos de cohecho, simulación de actos jurídicos, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones y facultades.

Además, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició la revisión de expedientes correspondientes a otros 19 proveedores, relacionados con el ex funcionario del gobierno y ahora proveedor y empresario.

FGL- Tamaulipas Se investiga hechos relacionados con cohecho, simulación de actos jurídicos, enriquecimiento ilícito, entre otros

La Fiscalía busca asegurar al menos cinco unidades, entre camiones y grúas, utilizadas por Casa Casve MX, de Ricardo Azael “N”. Los vehículos y la maquinaria podrían guardar relación con operaciones empresariales y recursos cuyo origen forma parte de las investigaciones.

La carpeta 175/2025 comprende hechos relacionados con cohecho, simulación de actos jurídicos, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones y facultades de Ricardo Azael “N”.

Las investigaciones también abarcan estados financieros, transferencias y posibles conexiones entre distintas compañías.

Entre las sociedades mencionadas en las investigaciones se encuentran Casa Casve MX, Grupo ID Rec, Listón Rojo Soluciones Tecnológicas, Real Insumos del Norte, Soporte Industrial Modol, Servicios Empresariales Goenitz y Novobirsk Ingeniería Integral, todas ellas relacionadas con Ricardo Azael “N”.

Casa Casve MX aparece dentro de una investigación sobre contratos y uso de recursos públicos para fines personales. La indagatoria definirá esponsabilidades.

También, las autoridades revisaron posibles operaciones con Maniflosa, empresa que apareció dentro del seguimiento de la ruta financiera. Esta línea busca determinar por qué existieron transferencias relacionadas con las compañías investigadas.

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, explicó que la segunda etapa de revisión contempla expedientes de servicios, materiales, suministros y otros conceptos correspondientes a 19 proveedores.

Pedraza Melo aclaró que las irregularidades detectadas hasta ahora corresponden a incumplimientos y están determinando las responsabilidades de servidores públicos con particulares.

La Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita solicitó estados de cuenta de Casa Casve MX de 2023, 2024 y 2025, incluidas cuentas en dólares.

La investigación busca determinar origen, destino y dispersión de los recursos, así como posibles transferencias hacia otras empresas o personas.

La investigación refiere que las compañías relacionadas con Casanova habrían facturado más de 350 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.