Santiago Nieto destaca trabajo de mujeres productoras en Querétaro

El Coordinador de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, Santiago Nieto Castillo, sostuvo una reunión con la regidora Mayet, del municipio de Corregidora, así como con integrantes del Sindicato Independiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), donde se abordó el papel que tienen las mujeres productoras en el estado.

Durante el encuentro, Santiago Nieto señaló que uno de los temas principales fue reconocer la importancia de las mujeres que participan en las actividades productivas de Querétaro y que contribuyen al desarrollo de las comunidades. El también exfuncionario federal destacó el trabajo que realiza la secretaria Columba Jazmín López para visibilizar la participación de las mujeres productoras y fortalecer las acciones relacionadas con este sector.

De acuerdo con lo señalado por Nieto, las mujeres tienen una participación importante en las actividades productivas del estado, por lo que consideró necesario continuar generando espacios donde puedan ser escuchadas y donde se reconozca el trabajo que realizan. La reunión contó con la participación de representantes sindicales y autoridades locales, quienes intercambiaron puntos de vista sobre las condiciones y necesidades que enfrentan las mujeres dedicadas a las actividades del campo y la producción.

Santiago Nieto indicó que el trabajo de las mujeres productoras representa una parte importante de la actividad económica y social de Querétaro, principalmente en las comunidades donde las labores relacionadas con el campo forman parte de la vida cotidiana. Asimismo, destacó que la visibilización de este sector permite conocer las aportaciones que realizan las mujeres y los retos que enfrentan para continuar con sus actividades productivas.

El encuentro también permitió reconocer las acciones que, de acuerdo con Nieto, desarrolla la secretaria Columba Jazmín López para impulsar una mayor presencia de las mujeres productoras dentro de las políticas y programas relacionados con el sector. El funcionario señaló que es necesario mantener el diálogo con diferentes sectores de la sociedad para conocer sus necesidades y buscar alternativas que permitan fortalecer su participación.

En este sentido, la participación de integrantes del Sindicato Independiente de la SADER permitió incorporar la visión de trabajadores vinculados con las actividades del sector agropecuario.

La reunión forma parte de los encuentros que Santiago Nieto ha sostenido con diferentes representantes sociales y políticos de Querétaro, como parte de sus actividades al frente de la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado. A través de sus redes sociales, Nieto compartió parte de lo tratado durante el encuentro y destacó que el papel de las mujeres productoras fue uno de los temas centrales.

El coordinador también utilizó la etiqueta #TransformandoQuerétaro para acompañar la publicación, con la que resaltó la importancia de continuar trabajando en temas relacionados con el desarrollo de la entidad. Las mujeres productoras participan en distintas actividades que van desde la producción agrícola y ganadera hasta otros proyectos relacionados con el campo y la economía de las comunidades. Por ello, el reconocimiento de su trabajo se ha convertido en uno de los temas abordados por distintos actores públicos.

Con este encuentro, Santiago Nieto reiteró la importancia de mantener acercamientos con representantes de distintos sectores y de reconocer la participación de las mujeres en las actividades productivas de Querétaro. El mensaje central de la reunión fue la necesidad de visibilizar el trabajo que realizan las mujeres productoras y continuar fortaleciendo los espacios de participación para este sector en la entidad.