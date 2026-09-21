Ruiz Uribe y Julieta Ramírez se reúnen en Mexicali para fortalecer unidad de Morena

Luego de concluir el proceso interno de Morena para definir a quien encabezará la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe y la senadora Julieta Ramírez sostuvieron una reunión en Mexicali con el objetivo de mostrar unidad dentro del partido.

El encuentro fue convocado por Ruiz Uribe, quien también participó como aspirante durante el proceso interno de Morena. A la reunión acudió parte del equipo de trabajo que lo acompañó durante la contienda, en la que finalmente Julieta Ramírez fue seleccionada para ocupar la coordinación estatal.

La reunión tuvo como uno de sus principales mensajes cerrar filas después de una competencia interna que tuvo distintos momentos de confrontación entre quienes buscaban encabezar el proyecto de Morena en Baja California.

Durante el encuentro, Julieta Ramírez reconoció la disposición de Ruiz Uribe para reunirse con su equipo y destacó la importancia de mantener el diálogo entre los diferentes grupos que participaron en el proceso. La senadora señaló que la unidad dentro del movimiento debe continuar y fortalecerse mediante el respeto a las diferentes trayectorias y puntos de vista. También afirmó que uno de los objetivos será continuar con la organización del partido y mantener el trabajo cercano con la población de Baja California.

Por su parte, Alejandro Ruiz Uribe confirmó públicamente su respaldo a Julieta Ramírez y señaló que, después del proceso interno, deben dejarse de lado las diferencias entre los participantes para concentrarse en el proyecto político de Morena. El funcionario consideró que el interés colectivo debe estar por encima de las aspiraciones personales y afirmó que la continuidad del proyecto de transformación debe ser el punto de unión entre los distintos liderazgos del partido.

La reunión ocurre después de que Morena diera a conocer la designación de Julieta Ramírez como coordinadora estatal. El pasado 15 de septiembre, la legisladora asumió oficialmente esta responsabilidad y llamó a los diferentes grupos y aspirantes que participaron en el proceso a sumarse al trabajo de organización del partido. El proceso interno había generado atención política en Baja California debido a la participación de diferentes perfiles que buscaban encabezar el proyecto de Morena rumbo al siguiente proceso electoral. Entre quienes se registraron estuvieron Armando Ayala, Alfredo Álvarez, Jorge Ramos, Ismael Burgueño, Fernando Castro Trenti, Montserrat Caballero, Evangelina Moreno, Julieta Ramírez y Alejandro Ruiz Uribe.

Con la reunión entre Ramírez y Ruiz Uribe, ambos grupos buscan mostrar que las diferencias generadas durante la competencia interna pueden quedar atrás para dar paso a una etapa de organización y trabajo conjunto. Julieta Ramírez ha señalado que uno de los principales retos será fortalecer la presencia territorial de Morena en los siete municipios de Baja California y mantener el contacto directo con la ciudadanía.

El encuentro en Mexicali representa así un acercamiento entre dos de los perfiles que participaron en el proceso interno y un mensaje de respaldo a la nueva coordinadora estatal. Para Morena, la unidad entre sus diferentes grupos será uno de los temas centrales para continuar con su organización política en Baja California.