Tamaulipas celebra sesión extraordinaria para fortalecer la reinserción social y los servicios post-penales

Este sábado 13 de diciembre de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) fue sede de una sesión extraordinaria de la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Post-Penales, con la participación de 15 dependencias de Gobierno estatal, con el objetivo de presentar avances y fortalecer las acciones a favor de las personas privadas de la libertad (PPLs) y su proceso de reinsección a la sociedad.

En Ciudad Victoria, la reunión fue encabezada por el subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Juan Antonio Sánchez Ruíz, en representación del titular de la SSPT, Carlos Arturo Pancardo Escudero. Durante el evento, se expusieron resultados de programas que se han realizado en los cinco centros penitenciarios de la entidad, enfocados en educación, cultura, deporte, trabajo y atención a la infancia, así como otras actividades alineadas con la Agenda 2030 y el Plan Nacional de Desarrollo.

“La reinserción social no es opcional; reduce la reincidencia delictiva, dignifica a las personas privadas de la libertad y contribuye con un sistema penitenciario más seguro. Es una inversión que rompe ciclos de violencia”, señaló el subsecretario Sánchez Ruíz ante los representantes de las dependencias presentes.

La comisón Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Post-Penales está integrada por dependecias como la Secretaría General de Gobierno, Bienestar Social, Educación, Salud, Economía, Trabajo y Previsión Social, así como organismos especializados como SIPINNA (Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes), el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) y la Defensoría Pública.

La presencia de estas instituciones responde a la política humanista del gobernador Américo Villareal Anaya, quien ha promovido un enfoque integral para atender a las personas que han estado en centros penitenciarios, más allá de la simple custodia. Este enfoque busca ofrecer herramientas que permitan a las PPLs reinsertarse exitosamente en la comunidad, al tiempo que se protege su dignidad y se previene la reincidencia delictiva.

La reinserción social no se limita al cumplimiento de la sanción, sino que implica un acompañamiento integral que incluye educación, capacitación laboral, atención a la salud mental y desarrollo de habilidades sociales, como lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. Este marco legal reconoce que el proceso de reinserción debe garantizar el pleno ejercicio de derechos humanos y facilitar la reincorporación al entorno familiar y comunitario.

En Tamaulipas, además de sesiones como la celebrada hoy, también se han impulsado acciones concretas dentro de los centros de ejecución de sanciones, como programas educativos donde internas y internos han acreditado niveles académicos, cursos de matemáticas o actividades culturales y deportivas que fortalecen el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales.

Retos y oportunidades﻿

Aunque la SSPT ha destacado avances en materia de reinserción social, el tema continúa entre los retos más relevantes del sistema de justicia penal en el país. Según estudios nacionales, los programas de seguimiento y acompañamiento tras el cumplimiento de la sanción son esenciales para evitar la reincidencia, pero a menudo requieren esfuerzos coordinados y continuidad en políticas públicas.

En este contexto, la sesión extraordinaria de hoy representa un paso importante para consolidar un trabajo interdependencias que atienda desde una perspectiva amplia las necesidades de las personas privadas de su libertad. La SSPT, junto con otras instancias del Gobierno estatal, busca consolidar estrategias que promuevan la convivencia pacífica, la capacitación y la dignidad humana como pilares de un modelo de reinserción social exitoso.

Para la ciudadanía, estas acciones representan una apuesta por un Tamaulipas más justo y seguro. La cooperación intersecretarial también abre la posibilidad de vincular esfuerzos con organismos sociales, defensores de derechos humanos y familiares de las PPLs, ampliando así el impacto de los programas y promoviendo la inclusión, la educación y la oportunidad laboral como herramientas de transformación.﻿

En suma, la celebración de esta sesión extraordinaria no solo busca rendir cuentas sobre lo realizado, sino fortalecer el compromiso de las autoridades con una reinserción social efectiva, que contribuya tanto a la seguridad como al bienestar de toda la sociedad tamaulipeca.