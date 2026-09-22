Construirán en Puerto Vallarta primera terminal de cruceros de México

Puerto Vallarta contará con la primera terminal de cruceros tipo Home Port de México, un proyecto que contempla la construcción de tres muelles y una superficie de más de 95 mil metros cuadrados, con el objetivo de fortalecer la actividad turística y ampliar las rutas de cruceros que recorren el Pacífico mexicano.

El anuncio fue realizado por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quienes señalaron que esta nueva infraestructura forma parte de la estrategia federal para fortalecer el turismo y generar mayores beneficios económicos para las comunidades.

La terminal será desarrollada por la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Puerto Vallarta. El proyecto tendrá una superficie total de 95 mil 172.11 metros cuadrados, de los cuales 38 mil 445.22 metros cuadrados corresponden a superficie terrestre y 56 mil 726.89 metros cuadrados serán de área acuática.

El proyecto contempla la construcción de tres muelles para cruceros, además de instalaciones para el atraque de embarcaciones de cruceros y turismo náutico. También contará con espacios destinados al embarque y desembarque de pasajeros, servicios portuarios y actividades relacionadas con el turismo.

A diferencia de un puerto de escala, donde los cruceros solamente permanecen algunas horas antes de continuar con su recorrido, un Home Port permite que los pasajeros comiencen y terminen sus viajes en el mismo destino.

Esta característica puede generar mayor movimiento turístico, ya que algunos visitantes podrían llegar a Puerto Vallarta antes de iniciar su viaje o permanecer algunos días después de concluir el recorrido. Esto puede beneficiar a hoteles, restaurantes, transporte, comercios y prestadores de servicios turísticos.

Durante la presentación del proyecto, Josefina Rodríguez Zamora señaló que la nueva infraestructura permitirá ampliar los beneficios económicos que genera el turismo de cruceros y fortalecer la integración turística de la región del Pacífico.La funcionaria explicó que el primer Home Port de México representa una oportunidad para que más visitantes conozcan diferentes destinos del país y para integrar nuevas rutas turísticas que permitan aumentar la estancia de los viajeros. Además, la terminal podría fortalecer la relación turística entre Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, ya que los visitantes tendrían la posibilidad de conocer otros atractivos naturales, culturales y gastronómicos de la región.

El proyecto se presenta en un momento de crecimiento para la industria de cruceros en México. Entre enero y julio de 2026, los puertos del país recibieron 7.5 millones de pasajeros en 2 mil 45 arribos, lo que representó un incremento de 16.2 por ciento en pasajeros y de 11.9 por ciento en arribos, en comparación con el mismo periodo de 2025. Durante los primeros siete meses del año, la actividad de cruceros también generó una derrama económica de 648.9 millones de dólares, cifra que representó un aumento de 17.3 por ciento frente a los 553.3 millones de dólares registrados durante el mismo periodo del año anterior.

Las autoridades indicaron que este crecimiento también puede representar oportunidades para los prestadores de servicios y las comunidades, principalmente mediante actividades relacionadas con el turismo comunitario. Actualmente, México no cuenta con una terminal consolidada que opere de manera regular como puerto base para grandes cruceros internacionales. Por ello, el proyecto de Puerto Vallarta busca ampliar la participación del país en este segmento turístico. De acuerdo con el Programa Maestro de Desarrollo Portuario de Puerto Vallarta 2026-2031, la construcción del Home Port se encuentra entre los principales proyectos de infraestructura portuaria contemplados para el destino.

Con esta terminal, Puerto Vallarta mantendrá su actividad como puerto de escala, pero también podrá convertirse en punto de partida y llegada de itinerarios internacionales, lo que ampliará su participación en las rutas de cruceros del Pacífico mexicano. De acuerdo con el Programa Maestro de Desarrollo Portuario de Puerto Vallarta 2026-2031, la construcción del Home Port se encuentra entre los principales proyectos de infraestructura portuaria contemplados para el destino.

Con esta terminal, Puerto Vallarta mantendrá su actividad como puerto de escala, pero también podrá convertirse en punto de partida y llegada de itinerarios internacionales, lo que ampliará su participación en las rutas de cruceros del Pacífico mexicano.