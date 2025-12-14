NaturaIsla acerca a la comunidad a la vida silvestre de Cozumel en Punta Sur

Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la comunidad y la naturaleza, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) llevó a cabo NaturaIsla, una actividad de educación ambiental que permitió a las y los asistentes tener un acercamiento directo con la vida silvestre del Parque Ecoturístico Punta Sur.

A través de la Dirección de Conservación y Educación Ambiental (CEA), personas de la comunidad participaron en recorridos guiados para conocer diversas especies de aves y fauna silvestre que habitan este importante ecosistema, uno de los más representativos de la isla por su riqueza natural y valor ambiental.

Durante la actividad, director de CEA, el biólogo Rafael Chacón Díaz, destacó que una de las maravillas naturales que pueden observarse en esta temporada es la mariposa monarca, una especie emblemática que migra miles de kilómetros desde Estados Unidos y Canadá hacia el centro de México para pasar el invierno. Explicó que este fenómeno ocurre a lo largo de varias generaciones, en busca de temperaturas más cálidas y refugio, y que aunque su presencia en Cozumel no es tan abundante como en el centro del país, su avistamiento en la isla resulta especialmente significativo.

Por su parte, la directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, subrayó que actividades como NaturaIsla se alinean con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama, al fomentar una relación más consciente y respetuosa con el entorno natural, promoviendo la educación ambiental, la participación ciudadana y la protección de la biodiversidad como pilares del desarrollo sostenible.