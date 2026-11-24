Tercer Informe de Gobierno de Coahuila Gobernador Manolo Jiménez Salinas

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presentó su Tercer Informe de Gobierno ante el pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso estatal, donde destacó los avances en seguridad, la coordinación política y la atracción de 190 mil millones de pesos en inversiones nacionales y extranjeras, pese a la incertidumbre comercial y las tensiones por los aranceles en América del Norte.

Acompañado por su esposa, Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, el mandatario llegó al recinto legislativo. Después de entregar el documento con el estado que guarda la administración pública, solicitó autorización a la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Luz Elena Morales Núñez, para dirigir un mensaje ante legisladores, alcaldes, empresarios, rectores, representantes sindicales y organizaciones de la sociedad civil.

En representación del Gobierno Federal acudió César Alejandro Centeno Cabrera, subsecretario de Gobernación, con quien Jiménez Salinas refrendó la disposición de mantener una relación institucional y de coordinación.

Durante su intervención, el gobernador agradeció el respaldo de más de 735 mil coahuilenses que apoyaron su proyecto en las elecciones de hace tres años. Aseguró que su administración ha buscado trabajar junto con los distintos sectores para impulsar proyectos y atender las necesidades de las cinco regiones de la entidad.

“Definitivamente le hemos entrado con todo al tema de seguridad, de grandes obras de infraestructura, de salud, educación, desarrollo social y todos los sectores que impulsan la calidad de vida de nuestra gente”, expresó.

Seguridad, prioridad de la administración estatal

Al abordar la estrategia de seguridad, Jiménez Salinas afirmó que este rubro se mantiene como la principal prioridad de su gobierno. Señaló que Coahuila se ubicó entre las entidades con mejores indicadores durante 2025 y que, hace aproximadamente un mes, alcanzó el primer lugar nacional como el estado más seguro, de acuerdo con los datos de incidencia delictiva y percepción ciudadana.

El mandatario atribuyó estos resultados a la coordinación entre la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y las fiscalías, además de las inversiones destinadas a cuarteles, arcos de seguridad en carreteras, vehículos y labores de inteligencia operativa.

“El tema más importante ahora, sin duda alguna, es el tema de la seguridad, porque si no tenemos seguridad no tenemos inversiones, no tenemos empleo, no tenemos tranquilidad ni muchas otras cosas; nos comprometimos desde el primer día a tener el estado más seguro del país y hoy estamos cumpliendo con hechos”, sostuvo ante los legisladores.

Destinan 6 mil millones de pesos a infraestructura

En materia económica y de obra pública, el gobernador informó que su administración ha destinado 6 mil millones de pesos a proyectos de infraestructura con impacto social y logístico, recursos que, afirmó, han sido posibles mediante un manejo responsable de las finanzas estatales.

Entre las obras mencionó el paso deprimido Abastos-Independencia, en Torreón, para mejorar la movilidad en la región de La Laguna, así como la ampliación y modernización de la carretera Saltillo-Derramadero, en la Región Sureste.

También destacó los trabajos de recarpeteo y pavimentación en colonias y ejidos de las regiones Centro, Carbonífera y Norte. A estas acciones sumó el impulso al turismo mediante eventos internacionales, como El Rodeo Saltillo, con los que se busca atraer visitantes y generar actividad económica.

Salud Popular y finanzas estatales

En el rubro de salud, Jiménez Salinas presentó los avances de la estrategia Salud Popular, mediante la cual se han destinado recursos a la rehabilitación y equipamiento de los 133 centros de salud distribuidos en los 38 municipios de Coahuila. De acuerdo con el informe, las acciones incluyen mejorar las instalaciones, garantizar medicamentos y ampliar la atención médica.

También destacó la ampliación del padrón y los beneficios de la Tarjeta de Salud Popular, dirigida a adultos mayores y personas que no cuentan con seguridad social.

Finalmente, el gobernador dividió los resultados de su administración en seis ejes estratégicos, entre ellos las acciones de inclusión y apoyo a grupos vulnerables. Aseguró que Coahuila concluirá el año con finanzas sanas, sin contratar deuda pública de largo plazo y con una proyección económica para el ejercicio fiscal 2027