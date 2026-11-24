Beatriz Mojica Morga se registra como precandidata de Morena

La senadora con licencia y coordinadora estatal de los comités de defensa de la transformación, Beatriz Mojica Morga, anunció este martes la formalización de su registro ante Morena para contender por la candidatura al gobierno de Guerrero.

​A través de un video difundido en su página oficial de Facebook, la aspirante señaló que esta decisión representa una nueva etapa en su trayectoria política, la cual —afirmó— ha sido construida desde la lucha social y el trabajo territorial en la entidad. Asimismo, reiteró su compromiso con las familias guerrerenses y con la continuidad de un proyecto que prioriza a los sectores más vulnerables.

​“Hoy di un paso muy importante, me registré como precandidata de Morena a la gubernatura de Guerrero. Soy una mujer afromexicana, orgullosa de mis raíces y de la tierra que me vio crecer”, expresó durante su mensaje.

​Mojica Morga enfatizó que sus aspiraciones son el resultado de un esfuerzo colectivo previo: “Vengo de una historia de lucha y de convicciones. La construí junto a mujeres y hombres que durante años han trabajado por un Guerrero con más oportunidades, igualdad y justicia”.

​En su pronunciamiento, destacó la relevancia del liderazgo femenino en la actualidad, subrayando la necesidad de reconocer a quienes han abierto brecha y de generar mayores espacios de participación en la vida pública para niñas y jóvenes.

​Al cierre de su intervención, la precandidata aseguró asumir este proceso con responsabilidad y gratitud. “Sé de dónde vengo y sé el compromiso que significa este momento. Porque esta historia no empieza hoy. Es una vida entera de lucha, trabajo y amor por Guerrero”, concluyó.