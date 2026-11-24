La diputada local de Jalisco, Claudia Murguía asegura que hace falta un cambio de mentalidad para modificar la realidad de millones de mujeres

“No llegamos todas”, afirmó la diputada local del PAN en el Congreso de Jalisco, Claudia Murguía Torres, tras recibir el reconocimiento como La Mujer del Año 2026 donde provechó esta distinción para advertir que, pese a los avances en materia de igualdad y participación política, México mantiene profundas desigualdades que impiden a millones de niñas y mujeres ejercer plenamente sus derechos.

“No llegamos todas pues la pobreza, la violencia, la discriminación y el lugar de nacimiento siguen determinando las oportunidades de las mujeres”, aseveró

“Falta un cambio de mentalidad para que la realidad que hoy azota a las mujeres se modifique”, recalcó

Durante la ceremonia organizada por el Patronato Nacional de la Mujer del Año, que desde hace 66 años reconoce a mexicanas destacadas por sus aportaciones a la vida nacional, la legisladora llamó a no confundir los avances legislativos y la ocupación de espacios de poder con la erradicación de la violencia de género, pues persisten feminicidios, abuso sexual infantil, explotación, violencia familiar y separación de madres e hijos.

“Hay niñas que están siendo abusadas. Dos mujeres mueren al día en este país víctimas de un homicidio”, reclamó

Ante diversas personalidades que han recibido este galardón, como Kena Moreno, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, entre otras, la legisladora jaliscience describió las distintas expresiones de violencia que enfrentan las mexicanas, entre ellas la violencia vicaria, mediante la cual los agresores utilizan a los hijos para continuar dañando a las mujeres.

En ese sentido advirtió que más importante que reformas o leyes a favor de las mujeres se requiere impulsar un cambio profundo de mentalidad y conciencia social que permita modificar las conductas machistas y garantizar el respeto a las mujeres desde las nuevas generaciones.

La diputada, militante del PAN desde hace más de 25 años, defendió también la política como una herramienta de transformación social y aseguró que cree en el servicio público que escucha, construye acuerdos y no es indiferente al dolor de las personas.

Abogada egresada de la Universidad de Guadalajara y originaria de Zapotlán el Grande, Murguía Torres ha dedicado más de dos décadas al servicio público.

¿LLEGAMOS TODAS?

Cuestionada sobre el alcance de la consigna de que “llegamos todas”, consideró que ese objetivo no se cumplido cuando existen niñas en comunidades indígenas de Jalisco que no hablan español y continúan expuestas a prácticas de intercambio o matrimonio forzado.

“Una niña que nace en la zona norte, en el estado de Jalisco, en Mezquitic, en Colotlán o en Huejuquilla, que no habla español, que todavía es víctima de los usos y costumbres de los padres, que las venden, que las intercambian, no tiene la oportunidad que he tenido yo”, expresó.

Los organizadores colocan el distintivo a la diputada Claudia Murguía

Reconoció que ha sido una mujer privilegiada por haber tenido acceso a educación, participación política y espacios de decisión, condiciones que, dijo, no comparte la mayoría de las mexicanas, muchas de las cuales hacen lo posible por sobrevivir.

Por ello, sostuvo que el reconocimiento no debe entenderse únicamente como una distinción a su trayectoria, sino como un recordatorio de la responsabilidad de trabajar para que el futuro de niñas y niños no esté condicionado por la pobreza, la desigualdad, la exclusión o el lugar donde nacieron.

La legisladora también señaló que las leyes deben actualizarse conforme evolucionan las formas de violencia. Como ejemplo mencionó los ataques con ácido y la violencia vicaria, conductas que, aunque han existido históricamente, requieren respuestas jurídicas específicas y mecanismos de protección efectivos.

La Mujer del Año 2026 explicó que uno de los temas que ha marcado su trayectoria pública es la atención a las mujeres que enfrentan problemas de adicciones y que, además de padecer estigmatización y abandono, deben afrontar las dificultades para cuidar a sus hijos.

Advirtió que las mujeres suelen asumir simultáneamente responsabilidades como madres, cuidadoras, profesionales y proveedoras económicas, lo que, en contextos de violencia y falta de redes de apoyo, puede agravar problemas de salud mental, depresión y consumo de sustancias.

En ese contexto, destacó el proyecto de una unidad de hospitalización especializada para mujeres y niñas con problemas de adicciones, con servicios de guardería para sus hijos, impulsado a partir de una alianza que promovió en 2019 con los poderes del estado y los Centros de Integración Juvenil (CIJ).

El modelo busca evitar que las madres tengan que elegir entre recuperar su salud y permanecer cerca de sus hijos. Murguía defendió que ninguna mujer debe ser castigada o juzgada por buscar ayuda para superar una adicción.

Es la primera mujer en Jalisco reelecta diputada local durante tres periodos consecutivos y la primera en coordinar la bancada panista en el Congreso estatal. También presidió la Junta de Coordinación Política en 2023 y encabezó el Poder Legislativo en 2024.

Desde junio de 2026 preside el Patronato Estatal de Centros de Integración Juvenil en Jalisco, desde donde continúa promoviendo iniciativas de atención y prevención.

En su discurso, también dedicó la distinción a su madre, a quien reconoció por haberle dado oportunidades y libertades que su propia generación no tuvo. Relató que, aunque deseaba estudiar y desarrollar una carrera profesional, las circunstancias de su época limitaron sus posibilidades.

“Me diste las alas que a ti no te permitieron desplegar”, expresó emocionada, al reconocer que las enseñanzas y el ejemplo materno fueron fundamentales para construir su trayectoria.