Carlos Torres Piña

El coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en la entidad, Carlos Torres Piña, destacó que el acercamiento con los ciudadanos para conocer sus principales demandas es clave, de ahí la importancia de los encuentros con los michoacanos.

Durante una rueda de prensa en la que presentó los avances de los encuentros realizados en Puruándiro, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo y Tacámbaro, dejó claro que los Diálogos “La 4T te escucha” se han consolidado como un espacio de participación ciudadana para construir una agenda de transformación desde el territorio.

Torres Piña destacó que estas jornadas han permitido recoger propuestas sobre seguridad, salud, desarrollo económico, apoyo al campo y tecnificación del riego. En Zitácuaro, por ejemplo, se recibieron alrededor de 65 planteamientos ciudadanos, mientras que en Tacámbaro se fortaleció la participación de distintas expresiones de izquierda. “No estamos recorriendo Michoacán solamente para reunirnos con la gente, sino para escucharla y construir una agenda que responda a sus necesidades”, señaló.

Estos encuentros también contribuyen a fortalecer la unidad entre Morena, el Partido Verde, el PRD y otros sectores comprometidos con la transformación. Explicó que la siguiente etapa consistirá en sistematizar las propuestas para identificar las prioridades de cada región y convertirlas en una agenda de trabajo construida desde abajo.

El coordinador, además reconoció la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en China, donde destacó tanto por sus encuentros con líderes internacionales como por su decisión de viajar en clase económica. Señaló que el asiento 33B, que se volvió viral en redes sociales, simboliza la austeridad republicana y la congruencia de una mandataria que representa a México sin recurrir a privilegios.

“Mientras algunos anticipaban que sería ignorada por las grandes potencias, nuestra presidenta captó la atención internacional y defendió con dignidad los intereses de México”, expresó.

Finalmente, destacó que Sheinbaum llevó al escenario internacional el modelo mexicano de desarrollo, centrado no solamente en atraer inversiones, sino en mejorar los salarios, reducir la pobreza y garantizar que el crecimiento económico beneficie a las familias.