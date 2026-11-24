Jehú Fernando Vázquez Savin

Morena permitió que militante del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur, Jehú Fernando Vázquez Savin, se inscriba como candidato a las coordinaciones de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación en La Paz.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como la Comisión Nacional de Elecciones de Morena recibieron la denuncia por parte de militantes quienes demostraron que Jehú Fernando Vázquez Savin sigue siendo del blanquiazul y que además se mantiene como operador infiltrado.

El caso coloca bajo escrutinio los mecanismos de selección interna de Morena en Baja California Sur, en medio de una disputa por las coordinaciones rumbo al proceso electoral de 2027, donde la militancia, la congruencia política y el respeto a las reglas partidistas se han convertido en el centro de la controversia.

De acuerdo con el documento entregado, los denunciantes cuentan con evidencia obtenida del sistema electrónico del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que Vázquez Savin permanece registrado como militante del PAN.

Y señalan ¿cómo puede alguien que figura en las filas de Acción Nacional aspirar a representar un proyecto político al que formalmente no pertenece?

“Permitir este tipo de pseudopolíticos y seudo militantes, sin esclarecer previamente la situación partidista de los aspirantes, podría vulnerar las disposiciones internas de Morena y generar condiciones desiguales frente a quienes han desarrollado su trayectoria dentro del movimiento”.

La controversia también pone sobre la mesa el cumplimiento del Estatuto de Morena, particularmente el artículo 4to., relacionado con la afiliación y la pertenencia a otras organizaciones partidistas.