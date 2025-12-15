Ponen en marcha el Plan de Respuesta Invernal 2025–2026 en Coahuila ante la llegada de frentes fríos

Coahuila activa Plan de Respuesta Invernal 2025 -2026

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila puso en marcha el Plan de Respuesta Invernal 2025–2026 ante la llegada de la temporada invernal junto a frentes fríos más intensos y la posibilidad de heladas en diversas regiones del estado.

El subsecretario de Protección Civil del Estado, Ramiro Durán García, informó que el operativo tiene como prioridad la seguridad de las familias coahuilenses por medio de la prevención y con la suma de esfuerzos entre todas las instituciones.

Resaltó que el plan refuerza la coordinación interinstitucional entre dependencias estatales, municipios, corporaciones de emergencia, cuerpos policiales y autoridades federales, permitiendo una reacción rápida y eficiente ante cualquier contingencia provocada por bajas temperaturas.

Se dio a conocer que en todas las zonas del estado donde existe riesgo por exposición al frío, como zonas rurales, carreteras, colonias vulnerables, se cuenta con células de monitoreo y respuesta rápida, integradas por personal estatal y municipal, las cuales mantienen una vigilancia constante.

El operativo permanente también incluye un monitoreo continuo del Servicio Meteorológico Nacional, así como la emisión de alertas tempranas para informar a la población sobre frentes fríos, condiciones de helada, vientos fuertes o nevadas.

Implementación de refugios temporales

Como parte del Plan de Respuesta Invernal, se ha activado la red estatal de refugios temporales, distribuidos estratégicamente en los 38 municipios. Estos espacios cuentan con cobijas, colchonetas, bebidas calientes y personal especializado para atender a personas en situación de calle, familias vulnerables, adultos mayores y cualquier ciudadano que necesite resguardarse del frío extremo.

La Subsecretaría ha informado que más de 100 refugios se activan de inmediato cuando la temperatura alcanza niveles de riesgo. Todos están equipados para recibir a quienes requieran protección, con una capacidad para más de 9 mil personas. La lista de los refugios y sus direcciones se encuentra disponible en:

http://proteccioncivil.sfpcoahuila.gob.mx/modulo22.php?opcion=8.

Supervisión en Territorio

Equipos de Protección Civil realizan recorridos permanentes para:

Detectar personas pernoctando en la vía pública y trasladarlas a un refugio.

Supervisar comunidades alejadas y ejidos en riesgo por frío extremo.

Verificar condiciones de vivienda y emitir recomendaciones preventivas.

Brindar apoyo a automovilistas varados durante heladas o nevadas.

Revisar que los sistemas de calefacción en hogares operen de manera segura.

Llamado a la Prevención

El Gobierno del Estado exhorta a la ciudadanía a:

Evitar el uso de anafres o fogatas dentro de las viviendas.

Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores de gas.

Revisar instalaciones eléctricas antes de utilizar calentadores eléctricos.

Proteger a niñas, niños, adultos mayores y personas enfermas.

Reportar de inmediato a cualquier persona vulnerable a la intemperie.

Atención a Emergencias

Protección Civil recuerda que cualquier incidente o solicitud de auxilio debe canalizarse al número 9-1-1, disponible las 24 horas.