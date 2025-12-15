Realiza gobierno de Yucatán Audiencias con el Pueblo en Palacio de Gobierno

Audiencias con el Pueblo en Palacio de Gobierno en Yucatán

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, refrendó su compromiso de mantener un gobierno cercano, de puertas abiertas y sin intermediarios con el pueblo, por lo que este domingo estuo presente en la jornada de Audiencias con el Pueblo en Palacio de Gobierno.

En esta jornada, se escucharon y atendieron solicitudes, sugerencias y problemáticas, una dinámica que fue implementada de manera permanente desde el incio del gobierno del Renacimiento Maya.

“Hemos estado aquí en Palacio de Gobierno la mayoría de las veces, pero también en las colonias, con Diálogos con el Pueblo, en comisarías de Mérida y en diversos municipios. Me da mucho gusto decirles a todas y todos ustedes que este gobierno pone en el centro de las decisiones lo que la gente nos plantea en estos espacios de escucha. Muchas acciones que hoy están en proceso de construcción o ya en marcha han salido de estas audiencias ciudadanas”, indicó Díaz Mena.

Por ello, agregó el mandatario, este ejercicio de cercanía continuará en 2026 a fin de que el presupuesto de las y los yucatecos se utilice de manera adecuada para atender las necesidades primordiales de la población, y recordó que a través del proyecto Renacimiento Maya se responde a realidades que por mucho tiempo fueron ignoradas.

“Esto no se va a detener. Estamos trabajando en la mejora de escuelas y de la atención a la salud, y en 2026 veremos hechos realidad muchos proyectos sociales que van a fortalecer la atención a las y los yucatecos. La escucha va a continuar, no importa de dónde vengan ni a quién conozcan, aquí todos son escuchados porque la manera de gobernar del Renacimiento Maya es precisamente de cara a la ciudadanía”, reiteró.