Sinaloa recibirá 308 millones de pesos de fondos federales para seguridad pública

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya anunció que, luego de asistir la semana pasada al Consejo Nacional de Seguridad Pública que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde se convocó a los demás mandatarios estatales, se designó el presupuesto que tendrá el estado en dicho rubro.

“Asistí al Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el cual regularmente se acuerdan una serie de hechos, acontecimientos que va a haber el próximo año, con respecto al trabajo conjunto, colectivo, de las instituciones de seguridad pública”, indicó.

Sinaloa contará en 2026 con un presupuesto, designado por la federación de 308 millones de pesos, aunado a esto, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón señaló que se añadirá el presupuesto estatal que asciende a 147 millones de pesos para este 2026.

“El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), este viene con un poco más de 280 millones de pesos en cuanto a lo federal y el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), viene con un poco más de 27 millones de pesos, esto en conjunto hacen los 308 millones de pesos que les comento y a esto hay que agregarle todavía la parte estatal con la que se componen estos fondos, que también entre ambos fondos es de cerca de 147 millones de pesos para este 2026”, afirmó.

Del Rincón, destacó que los fondos del FASP crecieron este año un 5.5 por ciento, mientras que el FOFISP crecerá un 1 por ciento, incrementos que son determinados de manera general para todos los estados de la república mexicana.