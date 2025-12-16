Expo CAM 2025 muestra el talento y la creatividad de estudiantes con discapacidad en Yucatán

Expo CAM 2025 en Yucatán Más de 100 alumnas y alumnos de Centros de Atención Múltiple participaron en la exposición donde exhibieron y vendieron productos elaborados en talleres laborales

En el Estado de Yucatán se llevó a cabo la Expo CAM 2025 fue el espacio que permitió mostrar el trabajo, la creatividad y las habilidades que los estudiantes con discapacidad desarrollaron a lo largo del ciclo escolar en los Centros de Atención Múltiple (CAM) del estado.

El evento se realizó en la explanada del edificio central de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, donde más de un centenar de alumnos de 12 municipios presentaron productos elaborados en talleres laborales como cocina, repostería, manualidades, artesanías, bisutería y jardinería.

En la exposición participaron estudiantes de los CAM ubicados en Tixkokob, Tecoh, Ticul, Muna, Tzucacab, Yaxcabá, Chemax, Izamal, Peto, Progreso, Motul y Mérida, quienes demostraron lo aprendido tanto en turnos matutinos como vespertinos.

En la jornada los asistentes pudieron encontrar desde postres, bocadillos y platillos preparados, hasta jabones, piñatas, bordados, bolsas, artículos decorativos y piezas artesanales, todos elaborados por el alumnado en sus centros educativos.

La actividad fue posible gracias al trabajo conjunto de estudiantes, docentes, directivos y familias, lo que permitió visibilizar las capacidades de niñas, niños y jóvenes que reciben atención en alguno de los 54 CAM del estado, donde se atiende a personas con discapacidad intelectual, visual, auditiva, motriz y con trastornos del desarrollo.

Por su parte, la directora de Educación Especial, Wendy Pérez Polanco, señaló que los productos presentados reflejan no solo habilidades técnicas, sino también el esfuerzo diario del alumnado y el acompañamiento que reciben por parte del personal docente en los CAM.

Acompañada por el titular del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán (Iipedey), Armando Chiquini Barahona, reconoció el compromiso de los maestros y estudiantes por avanzar hacia una educación más inclusiva, con enfoque social, laboral e integral.