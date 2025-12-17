Caravana Coca-Cola Boca del Río 2025: ruta y horario de este miércoles 17 de diciembre

Caravana Coca-Cola 2025 Veracruz Después de que la Caravana Coca-Cola en Veracruz fuera cancelada en su fecha original debido a afectaciones del clima, finalmente llega a las calles de Boca del Río este 17 de diciembre. (Cuartoscuro)

La Caravana Coca-Cola se ha consolidado como uno de los eventos navideños más emblemáticos en la República Mexicana durante el fin de año, atrayendo a ciudadanos y ciudadanas, así como turistas, a presenciar la caminata alegórica que celebra esta época.

El desfile en Veracruz de este 2025 estaba programado para llevarse a cabo el día viernes 28 de noviembre en Boca del Río, zona metropolitana y al sur del estado.

Sin embargo, debido al frente frío que asestó diversas entidades del país durante esa fecha —incluyendo Veracruz—, la caravana navideña fue cancelada y tuvo que reprogramar su presentación en el terreno veracruzano.

¿Cuándo y a qué hora será la Caravana Coca-Cola 2025 en Veracruz?

El festival navideño de Coca-Cola se realiza en varios estados del país y es un espectáculo de música, carros alegóricos, personajes navideños y luces que reúne a cientos de asistentes en cada una de sus ediciones.

Tras la cancelación en la fecha oficial del festival en Veracruz, Coca-Cola y autoridades del estado determinaron que la fecha para el desfile navideño se reprogramará al día miércoles 17 de diciembre de 2025; así es, ¡es hoy!

De acuerdo con Samuel Ferrer Mijangos, gerente de Asuntos Corporativos de FEMSA Coca-Cola, el apoyo del Ayuntamiento de Boca del Río fue lo que permitió la reprogramación de la actividad festiva; explicó que se sintió “agradecido” con la coordinación entre la empresa y las autoridades municipales.

La Caravana Coca-Cola reprogramada para este mièrcoles 17 de diciembre iniciará a las 19:00 horas de la noche y finalizará a las 22:00 horas, según el itinerario del desfile.

¿Dónde será la Caravana Coca-Cola 2025 en Veracruz?

Se prevé que la producción de la caravana navideña de Coca-Cola cuente con la participación de poco más de 150 personas puestas en escena, pirotecnia, botargas de personajes navideños y varios carros alegóricos.

La ruta que el desfile navideño tomará, es la siguiente:

Lugar: Boca del Río, Veracruz.

Boca del Río, Veracruz. Partirá de Playa Gaviotas y se dirigirá hacia el Boulevard Manuel Ávila Camacho, concluyendo entre éste y Mar Cantábrico, antes de llegar a Ruiz Cortines.

Esta caravana se dirigirá de sur a norte, en el carril del lado del mar; el trayecto final del espectáculo contará de 4 kilómetros recorridos.

Recomendaciones para asistir a la Caravana Coca-Cola 2025 en Veracruz

El evento no tendrá ningún costo de entrada y está abierto a todo público, a condición de respetar las indicaciones de las autoridades para vivir la caravana navideña de la manera más amena y familiar posible.

La recomendaciones son: