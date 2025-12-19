Coahuila recibe a miles de paisanos en un operativo de seguridad durante la temporada invernal

Como parte del operativo “Bienvenido Paisano 2025”, las principales carreteras de Coahuila han comenzado a registrar el ingreso de miles de mexicanas y mexicanos que regresan de Estados Unidos con el propósito de pasar la temporada navideña con sus familias.

El operativo forma parte de una estrategia por instrucciones del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, orientada a garantizar un retorno seguro, ordenado e informado durante la temporada decembrina.

Bajo un esquema de coordinación interinstitucional que prioriza la seguridad y la fluidez del tránsito, se tiene previsto que más de 3 mil vehículos y más de 12 mil paisanos ingresen al país por rutas clave del estado.

El objetivo del operativo es la garantizar un desplazamiento humano, ordenado y protegido, prevenir posibles abusos o accidentes, y brindar orientación a los viajeros. Lo que incluye facilitarle a ñ la importación temporal de vehículos, por medio de la presencia permanente de personal en los principales puentes internacionales y zonas de internación vehicular

El día 17 de diciembre, aproximadamente a las 7:00 horas se registró la llegada de los primeros vehículos en la caseta Carbonera. El flujo se dio constante y de manera organizada.

De acuerdo a la estrategia, se tiene contemplado la instalación de módulos de atención en puntos estratégicos y la coordinación entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Aduanas, el Instituto Nacional de Migración, el Centro Nacional de Inteligencia, Banjército y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Asimismo se trabajara en conjunto con los municipios de Piedras Negras, Allende, Acuña, Nava, Saltillo y Arteaga.

El operativo “Bienvenido Paisano 2025” seguirá activo hasta el 8 de enero del 2026, reforzando el compromiso del Gobierno del Estado de asegurar un tránsito ordenado durante las festividades navideñas y de fin de año.

Estas acciones contribuyen tanto a la seguridad como al impulso de la economía local. La asistencia durante el regreso de los migrantes es una prioridad para el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien tiene el propósito salvaguardar la integridad de quienes cruzan nuestras fronteras en fechas significativas.