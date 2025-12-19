Morelos: 13 arcos carreteros con tecnología de punta para reforzar la seguridad

en los últimos 15 días la Mesa de Paz y Seguridad del estado, logró la detención de 33 personas relacionadas con delitos de extorsión, secuestro, robo de vehículos, narcomenudeo y portación de armas prohibidas

La acción prevé que durante este mes queden instalados 13 arcos carreteros equipados con cámaras conectadas a plataformas nacionales, capaces de detectar vehículos con reporte de robo u otras irregularidades, lo que permitirá una vigilancia cibernética permanente en los principales accesos y vías de comunicación.Urrutia Lozano detalló que estos arcos contarán con 158 cámaras fijas de doble visión, antenas lectoras, 13 servidores de almacenamiento, 56 pantallas de videovigilancia, 21 estaciones totales de monitoreo, 55 botones de pánico y 12 Centros de Comando y Control (C-2), lo que tendrá un impacto positivo la capacidad operativa y de respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad y emergencias.En adición, e inscrito en el marco del combate nacional a la extorsión, el funcionario celebró que, al corte de diciembre, se han realizado 181 detenciones vinculadas con este delito, de las cuales 146 ya fueron consignadas por la Fiscalía General del Estado (FGE). También adelantó que en los próximos meses se reforzará la supervisión en seis centros penitenciarios de Morelos para evitar el ingreso ilegal de teléfonos celulares, mediante la instalación de sistemas de rayos X, la digitalización de cámaras de vigilancia y la habilitación de cabinas de teléfonos públicos al interior de los penales. Dio parte de que, en los últimos 15 días la Mesa de Paz y Seguridad del estado, logró la detención de 33 personas relacionadas con delitos de extorsión, secuestro, robo de vehículos, narcomenudeo y portación de armas prohibidas; los delitos en la zona oriente de Morelos, particularmente en el municipio de Temoac, registran reducciones, sobre todo aquellos relacionados con la extorsión.