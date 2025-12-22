Asaltan camioneta de valores en Querétaro, deja 2 custodios heridos; hay 2 detenidos

Asalto a camioneta de valores En avenida Corregidora Norte, Querétaro dejó custodios lesionados por arma de fuego, dos presuntos responsables detenidos (Redes sociales )

Se registro un asalto a mano armada contra una camioneta de valores en las inmediaciones de la sucursal BBVA ubicada sobre avenida Corregidora Norte, detrás de la plaza comercial Boulevares, en la ciudad de Querétaro, con saldo de dos custodios heridos de bala y dos presuntos delincuentes detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron la unidad de traslado de valores de la empresa Sepsa cuando acudía a dejar dinero en la institución bancaria. Durante el atraco se realizaron detonaciones de arma de fuego que lesionaron a dos de los custodios, además de que otros tres trabajadores fueron golpeados.

Testigos señalaron que los agresores descendieron de un vehículo, golpearon a varios custodios y dispararon contra otros, lo que provocó un intercambio de disparos entre los delincuentes y el personal de seguridad privada. El hecho fue reportado al número de emergencias 911.

Tras la alerta, elementos de la Policía Estatal y Municipal se movilizaron rápidamente y lograron detener en el lugar a uno de los presuntos responsables, quien presentaba una lesión. Así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de sus redes sociales.

Con apoyo de las cámaras de videovigilancia, las autoridades dieron seguimiento a un segundo implicado que huyó en un vehículo. El sujeto fue ubicado y detenido sobre Paseo de la República, a la altura de Jurica, donde también se aseguró el automóvil en el que presuntamente participó en el asalto.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención médica a los custodios lesionados. Los dos lesionados fueron trasladados a un hospital con heridas de bala en las piernas, las cuales no ponen en riesgo su vida, mientras que otros fueron atendidos en el lugar por golpes en la cabeza.

En la zona se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad con la participación de corporaciones de la zona metropolitana. Personal de Servicios Periciales acudió para procesar la escena y asegurar los indicios balísticos derivados del enfrentamiento.

El secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Juan Luis Fercha Ortiz, informó que las detenciones fueron resultado de una acción coordinada entre corporaciones y que el operativo continúa activo mientras se realizan las investigaciones en conjunto con la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el monto de lo robado ni si se logró recuperar parte del efectivo. Los dos detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía de Querétaro para continuar con las investigaciones correspondientes.