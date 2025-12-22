Incendian recicladora en Uruapan: ¿Qué pasó en Michoacán?

Policía Municipal de Uruapan (Juan José Estrada Serafín)

Hombres armados incendiaron con bombas molotov una recicladora ubicada en la colonia 12 de diciembre en Uruapan, Michoacán.

Alrederos de las dos horas de este lunes, se emitió una alerta a los cuerpos de emergencia, al sitio acudieron agentes del cuerpo voluntario de bomberos, así como elementos de la Policía Municipal.

En el lugar del incendio, bomberos combatieron durante tres horas contra las llamas; por su parte, los elementos policiacos se encargaron de resguardar la zona para brindar seguridad a los combatientes.

¿Cual fue la causa del incendio?

Según fuentes en el lugar, informaron que el negocio fue incendiadio por presuntos extorsionadores debido al incumplimiento del pago de cobro de piso.