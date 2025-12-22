Incendio en recicladora de Plástico en Uruapan provocado por hombres armados

Incendio en Recicladora de Plástico en Uruapan, Michoacán Un incendio provocado con bombas molotov consumió una recicladora de plástico durante la madrugada, bomberos tardaron más de tres horas en controlar el fuego y se investiga un posible caso de extorsión

En el Estado de Michoacán, una recicladora de plástico quedó prácticamente destruida tras un incendio provocado durante la madrugada de este lunes en la colonia 12 de Diciembre, al oriente de Uruapan, luego de que un grupo armado presuntamente lanzara bombas molotov contra el inmueble.

El siniestro fue reportado por vecinos alrededor de las 02:30 horas, cuando se percataron de las llamas y el humo que salían del lugar, por lo que dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos Voluntarios, de Rescate y Salvamento, quienes iniciaron de inmediato las labores para combatir el fuego. Debido a la intensidad de las llamas y al material almacenado, el incendio se propagó rápidamente, lo que complicó las maniobras.

Las tareas para sofocar el fuego se extendieron por más de tres horas, hasta que finalmente se logró controlar el incendio y evitar que se extendiera a predios cercanos.

Durante las labores de los cuerpos de auxilio, elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para resguardar el perímetro y brindar seguridad al personal de emergencia.

De manera preliminar, se presume que el ataque estaría relacionado con un caso de extorsión o “cobro de piso”, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del ataque, mientras se evalúan los daños materiales provocados por el incendio.