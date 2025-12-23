Tamaulipas le brinda un tránsito seguro a las y los paisanos que pasan por el estado

Tránsito seguro a las y los paisanos que pasan por Tamaulipas

El gobernador Américo Villareal ha enfatizado en la importancia del trabajo de atención y seguridad que el gobierno de Tamaulipas se encuentra brindándole a las y los paisanos que están cruzando por la entidad en su regreso a sus hogares.

El gobierno de Tamaulipas está atento y trabaja de manera coordinada con instituciones federales para brindar seguridad, asistencia y la atención necesaria a las y los paisanos que cruzan por Tamaulipas en su regreso a sus lugares de origen, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante los trabajos de la Mesa de Paz, este lunes, en las instalaciones del C-3 de dicha capital, el titular del Ejecutivo estatal también superviso el trabajo que está llevando a cabo en distintas dependencias que se encargan de reciben a los turistas que arriban al estado.

En compañía del representantes de las Fuerzas Armadas, el mandatario tamaulipeco recibió la información de todo el despliegue operativo en los principales cruces fronterizos. Por el momento no se ha presentado algún incidente.

Américo Villarreal pidió que no se bajara la guardia y que toda la atención necesaria sea empleada con el objetivo de garantiza que el transito y la estadía de las y los paisanos en Tamaulipas sea lo más placentera.