Choque de autobús que se dirigía a Veracruz deja 2 muertos y decenas de heridos

Accidente de autobús en la carretera Ciudad Victoria–Tampico El camión de pasajeros que viajaba de Nuevo Laredo a Poza Rica se estrelló contra un tráiler estacionado

Un fuerte accidente carretero ocurrido durante la madrugada de este sábado 27 de diciembre de 2025 en la carretera Ciudad Victoria–Tampico, donde un autobús de pasajeros de la línea Futura terminó impactado contra la parte trasera de un tráiler que se encontraba detenido.

El choque ocurrió a la altura del kilómetro 92, cerca del entronque hacia Monterrey, en el municipio de Güémez, Tamaulipas. De acuerdo con los primeros reportes, el autobús, con número económico 9306, había salido de Nuevo Laredo con destino a Poza Rica, Veracruz, cuando se registró el impacto.

De acuerdo con medios locales, el saldo preliminar fue de dos personas sin vida y al menos 35 lesionadas, varias de ellas con heridas de gravedad; cuatro pasajeros quedaron prensados entre los fierros retorcidos, lo que obligó a los cuerpos de emergencia a trabajar contra el tiempo para liberarlos.

El estruendo del choque despertó a quienes viven por la zona. Paramédicos, bomberos y elementos de rescate arribaron de inmediato para brindar atención médica urgente a las víctimas y trasladar a los heridos a hospitales cercanos.

Tras el accidente, la vialidad permaneció severamente afectada, por lo que las autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones y considerar rutas alternas mientras se realizaban las maniobras de auxilio y retiro de las unidades involucradas.

Se espera que en las próximas horas se dé a conocer la identidad de las personas lesionadas y fallecidas, así como el deslinde de responsabilidades por este hecho que hoy enluta a familias y deja a decenas de personas heridas tras un fatal descuido en la carretera.