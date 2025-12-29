Durante el 2025 Tamaulipas invirtió más de 8 mil millones de pesos en obras públicas durante el 2025

Obras en Tamaulipas

El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, invirtió a lo largo del 2025, 8 mil 213 millones de pesos en obra pública.

Pedro Cepeda Anaya, el secretario de Obras Públicas (SOP), comentó que el ejercicio refleja una planeación enfocada en resolver necesidades estructurales del estado, mejorar servicios públicos y detonar el crecimiento económico. También señaló que conforme a las reglas de operación de los diferentes fondos, el cierre definitivo de dicha inversión se llevara a cabo hasta marzo del próximo año.

“La inversión se distribuye en rubros estratégicos como infraestructura vial y carretera, hidráulica, social, educativa, de salud, seguridad y desarrollo urbano, lo que permite atender de manera integral las distintas necesidades del estado”, señaló el secretario.

En cuanto a la infraestructura vial, se ejercieron 594.3 millones de pesos, los cuales fueron destinados a obras como la primera fase de prolongación del Bulevar José López Portillo en Ciudad Victoria, la rehabilitación de bulevares y pavimentaciones en distintos municipios. Esto con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad vial.

La inversión alcanzó 548.4 millones de pesos en infraestructura hidráulica y fue aplicada en proyectos como la segunda etapa de la planta potabilizadora para el Acueducto Guadalupe Victoria, al igual que en las líneas de conducción, colectores y mejoras en sistemas de agua potable en municipios como Altamira, Matamoros, Reynosa y Mante.

En el caso de los espacios públicos, se destinaron 361.1 millones de pesos, los cuales fueron enfocados en la construcción y rehabilitación de infraestructura comunitaria, urbana y otros espacios de uso social.

Asimismo, en la parte de estudios y proyectos, se ejercieron 216.6 millones de pesos, en los que destaca el proyecto ejecutivo del Sistema Integrado de Transporte para la zona conurbada Tampico–Madero–Altamira, el Plan maestro y Proyecto Ejecutivo de la primera fase del Puerto Seco para Ciudad Victoria. También tuvieron lugar estudios con los que será posible detonar obras futuras.

La infraestructura social se concentró en 212.6 millones de pesos y fue empleada para la rehabilitación de instalaciones de atención social, entre ellas las realizadas en Villas de la Esperanza, con las que se busca mejorar la atención a la población.

En el rubro de infraestructura carretera, se invirtieron 195.6 millones de pesos, destinados a atender la red de carreteras estatales,. Entre los trabajos sobresalen los de conservación en las carreteras estatales Las Yescas–Valle Hermoso–El Empalme, la carretera estatal no.72 El Abra-Los Aztecas-Tantoyuquita (primera etapa) en El Mante, la carretera interejidal de Ciudad Victoria (Corredor gastronómico Victoria – Santa Engracia), la Carretera estatal San Carlos – San Nicolás y otros tramos prioritarios.

Para la infraestructura marítima-portuaria se registró una inversión de 168.8 millones de pesos para obras como la vialidad norte y trabajos complementarios dentro del recinto portuario de Matamoros. Gracias a esto la logística y la operación portuaria se fortalecen.

La infraestructura de salud registra una inversión de 145.8 millones de pesos usados principalmente para la continuación del Nuevo Hospital General de Ciudad Madero. Esta es una de las obras hospitalarias con más relevancia actualmente.

La Secretaría de Obras Públicas, en su apoyo a la educación, destinó 59.4 millones de pesos, con los que se lograron acciones como la terminación del gimnasio-auditorio del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Añadiendo que por medio del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), se ejercieron 469.9 millones de pesos en obras y equipamiento educativo para distintos planteles de Tamaulipas.

Por otro lado, para la infraestructura deportiva, se destinaron 54.1 millones de pesos, de los cuales destaca la rehabilitación de la pista de atletismo del Estadio Zaragoza en El Mante.

Por la parte de la conservación de caminos rurales se invirtieron 45.2 millones de pesos con los que se mejoro la conectividad en zonas apartadas.

Para la infraestructura turística se aplicaron 21.3 millones de pesos, destacando la construcción de la primera etapa de la plazoleta turística en el poblado El Chorrito, municipio de Hidalgo.

En materia de infraestructura de seguridad y procuración de justicia, la inversión fue de un total de 455.3 millones de pesos con los que construyeron a lo largo de la red fronteriza Estaciones Seguras. Las cuales son consideradas infraestructura estratégica para mejorar la presencia institucional y la seguridad en una zona comúnmente desatendida.

Adicionalmente, durante el año presente se reportó en la Carretera Estatal Rumbo Nuevo, una inversión de 686 millones de pesos y otra de 3 mil 978.6 millones de pesos en la Carretera Estatal Mante–Tula. Un proyecto que destaca por su impacto en el desarrollo económico del sur y centro de Tamaulipas.