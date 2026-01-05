Chihuahua, el estado con mayor numero de asesinatos en los primeros días del 2026

Homicidios Chihuahua |imagen de archivo| la entidad con más homicidios dolosos en los primeros días del año, con un repunte que rompió la tendencia a la baja registrada a finales de 2025

El 2026 comenzó con un escenario complicado para Chihuahua en materia de seguridad. Durante los primeros días del año, el estado concentró la mayor cantidad de homicidios dolosos registrados a nivel nacional, con nueve asesinatos solo el 1 de enero y un acumulado de 14 víctimas de los 93 casos ocurridos en el país en los dos primeros días del año.

De acuerdo con datos oficiales de la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) este comportamiento colocó a Chihuahua como la entidad más violenta en el arranque de 2026. Tan solo el viernes 2 de enero se contabilizaron cinco víctimas, una cifra que superó la incidencia diaria de otros estados tradicionalmente golpeados por la violencia.

Las cifras obtenidas indican que Chihuahua concentró alrededor del 15 por ciento de los homicidios ocurridos en el país durante los primeros dos días del año, una proporción que refleja la magnitud del problema en el estado al inicio de 2026.

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, reconoció que a partir del 23 de diciembre de 2025 se presentó un incremento en los homicidios, luego de varios meses con una tendencia a la baja, particularmente en la capital del estado.

Aunque aclaró que no se trata de cifras desbordadas, sí admitió que el repunte es evidente y está relacionado con la disputa entre al menos dos grupos del crimen organizado.

“Vamos a controlar esta situación; ya tenemos detenciones en puerta de generadores de violencia y pronto implementaremos una estrategia para regresar a las estadísticas previas”, afirmó el fiscal al referirse a los hechos registrados en el cierre de 2025 y los primeros días de este año.

En lo que va del año, la ciudad de Chihuahua ya acumula más de una decena de homicidios. Si se suman los registrados en la última semana de 2025, la cifra supera los 20 asesinatos en un corto periodo.

Entre los hechos documentados hay ataques con arma de fuego, así como el hallazgo de cuerpos mutilados y calcinados abandonados en la vía pública, situaciones que han generado preocupación entre la población.