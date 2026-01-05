Gobernador de Oaxaca muestra el libro “Grandeza” que le autografió AMLO

Agradece Salomón Jara a AMLO regalo de su libro "Grandeza"

Durante su conferencia de prensa, Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, compartió que el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador le regaló su libro, “Grandeza”.

Jara Cruz compartió que el ejemplar fue firmado por López Obrador el 18 de diciembre de 2025 en la “Quinta La Chingada”, en Palenque, Chiapas, como consta en la dedicatoria firmada por el que calificó como “el mejor presidente que hemos tenido en estos últimos 80 años”.

“Para mi hermano Salomón Jara, ejemplar gobernador del culto y noble pueblo de Oaxaca, con toda mi admiración y afecto”, fue la dedicatoria que está firmada en el libro.

El mandatario morenista agradeció la distinción por parte de López Obrador, así como el reconocer a Oaxaca como un pueblo “noble” y “culto”. Comentó que no sabía si a otros gobernadores les había regalado su libro y sólo señaló que le preguntó a dos quienes le respondieron que no habían recibido ningún libro.