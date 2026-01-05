Quintana Roo amplía su capacidad hospitalaria con la incorporación de 115 profesionales de la salud: Mara Lezama y Alejandro Svarch

Cancún.- Para fortalecer el sistema de salud de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, encabezaron la ceremonia de bienvenida y toma de protesta de 115 profesionales de la salud que se incorporan a 13 hospitales y 3 Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES).

La Gobernadora agradeció el trabajo conjunto, el respaldo y la presencia del director general del IMSS-Bienestar y subrayó que dicho avance responde a una convicción clara de este gobierno humanista con corazón feminista que encabeza, porque la salud no es un privilegio, es un derecho que se garantiza con acciones concretas.

“Hoy es un día de justicia social, de acortar las brechas de desigualdad al entregarles estas constancias” expresó la titular del Ejecutivo al reconocer el trabajo y la labor humanistaria que desarrolla cada uno de los profesionales de la salud. “Hoy hablamos de 115 diferentes historias de seres humanos, de esa enfermera, enfermero, de ese oftalmólogo, de ese maxilofacial, de esa cirujana, de ese cirujano que con una enorme responsabilidad y desde esta parte, con un inmenso orgullo hoy cambia su vida”, dijo Mara Lezama.

Por su parte, el director general del IMSS-Bienestar afirmó que, a partir de hoy, por primera vez, los hospitales del estado contarán con plantillas completas en áreas críticas, lo que significa quirófanos funcionando al 100%, reducción del tiempo de espera y servicios más oportunos y humanos para la población.

“Es una acción concreta para revertir el rezago, recuperar la formación de especialistas y asegurar que la salud vuelva a ser un derecho garantizado. Este esfuerzo toma forma hoy aquí en Quintana Roo, donde celebramos la incorporación de 115 nuevos profesionales de la salud, 65 médicos especialistas y 50 enfermeras”, citó Alejandro Svarch.

Durante el evento se detalló que 13 de las unidades médicas fortalecidas son hospitales ubicados en los municipios de Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, Isla Mujeres, Bacalar, Kantunilkín, Tulum y José María Morelos; mientras que tres corresponden a Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES), dos en Cancún y una en Chetumal, lo que permitirá ampliar la cobertura de servicios y mejorar la atención especializada.

La distribución del personal incorporado contempla 63 médicos especialistas, 41 enfermeras y enfermeros, 8 médicos generales, un estomatólogo, un cirujano oral y maxilofacial, así como un enfermero especialista en el área quirúrgica perioperatoria, reforzando de manera directa la operación de clínicas y hospitales en distintos puntos del estado.

Este esfuerzo refleja el compromiso de fortalecer el recurso humano en salud como eje fundamental para garantizar atención digna, oportuna y de calidad para las familias quintanarroenses, como se establece en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo.

Acompañada del secretario de Salud del estado, Flavio Carlos Rosado y el director del IMSS-Bienestar, Moisés Toledo Pensamiento, la Gobernadora reiteró que en Quintana Roo se avanza con paso firme en la consolidación de un sistema de salud más cercano, humano y con justicia social, donde el derecho a la salud se viva y se ejerza todos los días.

Previamente, el coordinador estatal del IMSS-Bienestar en Quintana Roo, Moisés Alejandro Toledo Pensamiento, informó que las metas fijadas para este año fueron superadas en un 10%, tanto en consulta de primer nivel como en especialidades y en cirugía, donde fueron admitidas todas.

A nombre de sus colegas, expresaron su agradecimiento la licenciada en enfermería Kenia Maricela Aké Dzul, y el médico especialista Carlos Alberto Zapata Cardona.

También atestiguaron esta toma de protesta el secretario estatal de Salud, Flavio Carlos Rosado; el senador Eugenio Segura; el director del Hospital General de Cancún, Miguel Ángel García Albarrán.