Conalep Puebla rehabilita 7 planteles durante 2025

Conalep Puebla Se realizó trabajos de rehabilitación en siete planteles del estado para mejorar las condiciones de estudio y ofrecer espacios más dignos a su comunidad escolar

Con la idea de que el entorno también influye en el aprendizaje, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) del Estado de Puebla llevó a cabo durante 2025 una serie de trabajos de rehabilitación en siete de sus planteles, informó su director general, Juan Antonio Martínez Martínez.

Las acciones se concentraron en los centros educativos Puebla I, Puebla II, Puebla III, Chipilo, Tehuacán, Atencingo y Teziutlán, donde previamente se detectó deterioro en diversas áreas tras una revisión general de las instalaciones. A partir de ese diagnóstico, se realizaron intervenciones para mejorar tanto aulas como espacios comunes.

Entre los trabajos ejecutados se incluyeron labores de pintura en salones, pasillos, talleres y laboratorios, así como en baños y canchas deportivas. También se instalaron nuevas luminarias, se repararon pisos, se cambiaron puertas y se aplicó impermeabilización en distintos edificios, con el fin de mejorar la seguridad y funcionalidad de los planteles.

Conalep Puebla Garantiza entornos propicios para aprovechamiento académico

El director del Conalep destacó que recuperar y mantener en buen estado los salones y áreas comunes es clave para el bienestar del alumnado ya que genera un mayor sentido de pertenencia y contribuye de manera directa al proceso de enseñanza-aprendizaje, reflejándose en un mejor rendimiento académico.

Con estas acciones, el Conalep Puebla reafirmó su compromiso de ofrecer una educación de calidad, colocando a los estudiantes como eje central de sus esfuerzos y alineándose a los principios de la Nueva Escuela Mexicana, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta.