DIF Coahuila alista un año con más apoyo directo a las familias

DIF Coahuila Con programas preventivos, atención integral y mayor cobertura, el DIF Coahuila cerró un año de bases firmes

En el estado de Coahuila, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) adelantó que 2026 será un año de consolidación y crecimiento de sus programas sociales, con un enfoque claro en la prevención, la atención oportuna y el acompañamiento cercano a los sectores más vulnerables.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, explicó que las acciones impulsadas en el último periodo permitieron sentar bases sólidas para avanzar hacia comunidades más sanas, seguras y solidarias, resultado de un trabajo colectivo que mantiene como eje central a las personas.

De acuerdo con Salinas Valdés, el fortalecimiento de los programas continuará con mayor cobertura y cercanía. “Cada acción tiene como objetivo apoyar a las familias. El próximo año llegará con más respaldo, más oportunidades y un trabajo sensible para que nadie se quede atrás”, señaló.

Entre los proyectos destacados se encuentra el arranque del programa multianual Vive Libre Sin Drogas, enfocado en prevenir y atender las adicciones, principalmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, promoviendo hábitos saludables y decisiones responsables desde edades tempranas.

En el ámbito de atención familiar, el DIF Coahuila amplió su infraestructura con la apertura de cinco nuevos Centros de Atención e Integración Familiar, alcanzando un total de 33 CAIF en todo el estado, que funcionan como espacios de orientación y acompañamiento integral.

La atención a las mujeres también fue reforzada con la inauguración del Centro de Atención a Mujeres en Saltillo, un espacio especializado para brindar apoyo integral a mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos, reafirmando el compromiso institucional con una vida libre de violencia y servicios dignos.

Otro de los ejes prioritarios fue la atención a personas adultas mayores. A través del Centro Estatal de Atención Integral y de los 84 centros distribuidos en las distintas regiones de Coahuila, se benefició a miles de personas, promoviendo un envejecimiento activo, digno y con bienestar.

En favor de las personas con discapacidad, el DIF ofreció servicios de traslado y atención en centros de rehabilitación, además de entregar apoyos a personas en situación de vulnerabilidad y sus familias, como aparatos funcionales, lentes, prótesis externas de mama, auxiliares auditivos, cirugías de cataratas, así como medicamentos, pañales y otros insumos básicos.

En materia de alimentación, mediante el Programa de Alimentación Escolar, en sus dos modalidades, miles de alumnas y alumnos recibieron desayunos, contribuyendo a mejorar su nutrición y apoyar su desarrollo integral.