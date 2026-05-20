Operativo de las fuerzas federales asegura armas largas y drogas en Hidalgo

Operativo en Hidalgo

El reciente operativo en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo, -la tarde del 19 de mayo- realizado por las fuerzas federales y estatales logró incautar al menos 17 vehículos, con aproximadamente 10 armas largas y droga, esto mediante los reportes realizados después del operativo por los policías.

El operativo fue encabezado por el Titular de la Dirección General de Asuntos Internos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Salvador Cruz Neri, que en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaria de Seguridad Pública, lograron ingresar a la bodega de Tepetitlán. Una vez dentro se encontraron vehículos automotrices y motocicletas (algunas con reporte de robo); el cateo señaló en su reporte que 2 vehículos (camionetas) estaban blindadas, además se aseguraron diez armas largas y drogas en el lugar.

Sumado a esto el despliegue permitió la detención de personas que operaban en el lugar al momento de la intervención, por el momento se desconoce la información sobre los detenidos y se espera que el futuro reporte que deberán presentar las autoridades correspondientes aclare el número, y cargos que presentarán los detenidos; por el momento los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.