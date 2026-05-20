Sinaloa fortalece trabajo con ANTAP y CONAPESCA en favor de la pesca nacional

Sinaloa fortalece trabajo con ANTAP y CONAPESCA en favor de la pesca y acuacultura nacional

Con el fin de poder fortalecer el trabajo coordinado en favor del sector pesquero y acuícola del país, integrantes de la Asociación Nacional de Titulares de Acuacultura y Pesca (ANTAP), se reunieron en una junta de trabajo con el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez.

El encuentro contó con la presencia de representantes de los estados de Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Michoacán y Sinaloa, quienes llegaron a la conclusión de que es importante fortalecer la coordinación interinstitucional de manera que sea posible avanzar en una agenda que se enfoque en la trazabilidad de los recursos, la inspección y vigilancia. Asimismo, por medio de una propuesta de trabajo conjunta orientada a la sustentabilidad del sector, buscan el ordenamiento pesquero y acuícola.

Durante su participación, la secretaria de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Sinaloa y vicepresidenta de la ANTAP, Flor Emilia Guerra Mena, enfatizó en la necesidad de que sean impulsadas acciones de fondo que permitan elevar la competitividad de las actividades pesqueras y acuícolas tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

“El mensaje es claro: a los estados pesqueros y acuícolas nos importa nuestro sector. Si queremos sacar adelante a la pesca y la acuacultura debemos impulsar propuestas realmente de fondo, avanzar en certificaciones en materia de sanidad, embarcaciones, sitios pesqueros y cooperativas, porque eso representa un valor agregado y permite que nuestros productores sean más competitivos, no solo a nivel local, sino también en los mercados internacionales”, comentó.

Por su parte, Rigoberto Salgado Vázquez, comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, subrayó la importancia de construir esquemas de gobernanza entre los distintos niveles de gobierno.

“Necesitamos hacer esquemas de gobernanza donde tenemos que hacer alianzas con los municipios y con los estados, y lo reconozco en Flor Emilia, una compañera que va al frente en esta tarea, para que hagamos una inspección y vigilancia municipal, estatal y federal; una forma de combinar recursos y esfuerzos”, señaló.

Salgado Vázquez comentó también que para atender temas prioritarios del sector hoy en día existe una mesa permanente de trabajo con acuacultores de Sinaloa e instituciones como Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Guardia Nacional y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.