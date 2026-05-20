Mazatlán continua siendo el destino preferido de turistas nacionales y extranjeros

Mazatlán sigue siendo el destino preferido de turistas nacionales y extranjeros

La gobernadora de Sinaloa Yeraldine Bonilla Valverde, ha asegurado que Mazatlán continua siendo el destino preferido tanto de los turistas nacionales como de los extranjeros. Su declaración se fundamente con base en las cifras que muestran que este año han llegado 67 cruceros con más de 247 mil viajantes

“Este año han llegado 67 cruceros a Mazatlán con 247 mil turistas, lo que refrenda el gusto de los viajantes nacionales y extranjeros por visitar el puerto y que Mazatlán sigue siendo el destino preferido de turistas”, dijo la mandataria estatal.

Por su parte, a la fecha la derrama económica ha logrado rebasar los 385 millones de pesos, lo que ha beneficiado a miles de mazatlecos que viven de los sectores de comercio, turismo y de servicios.

Durante su anunció, Bonilla Valverde también añadió que por parte del Gobierno Estatal y en equipo con el Gobierno Federal, todos los turistas que llegan a Sinaloa son atendidos y que de igual manera, se les otorga seguridad los días que, como parte de su plan de vacaciones, conocen los Pueblos Mágicos y otros sitios turísticos que se encuentran en el estado.

El último crucero que se detuvo en Mazatlán se trata del Navigator of The Seas que llegó el pasado martes 19 de mayo. A bordo traía a un total de 3 mil 758 turistas extranjeros.