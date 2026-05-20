Revelan la ruta y cuando estará listo el Tren Pachuca-AIFA

Obras Tren Pachuca-AIFA FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidente Claudia Sheinbaum, Gustavo Ricardo Vallejo, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Militares Felipe Ángeles, compartió que la conclusión del Tren Pachuca-AIFA que unirá 58 kilómetros de territorio por medio de una infraestructura de vía doble electrificada, se tiene prevista para el 30 de junio del 2027.

El proyecto ya cuenta con un avance físico del 34.80 por ciento y también ha generado 16 mil 270 empleos directos hasta el momento.

Ricardo Vallejo, explicó que igualmente el proyecto contempla las vías, la edificación de una base de mantenimiento, talleres y cocheras en las proximidades de la estación Pachuca, Asimismo se tienen planeadas 66 obras de drenaje transversal y ocho pasos ganaderos y subestaciones eléctricas con el fin de que la catenaria y 22 puentes sean energizados. De dicho total, 10 van a ser vehiculares y otros cuatro serán peatonales

En cuanto a la liberación de los terrenos, el titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Néstor Núñez López, explicó que el espacio por donde van a pasar las estaciones, el tren y los edificios auxiliares tiene un avance de aproximadamente el 98 por ciento.

“Seguimos trabajando, que no está contemplado en este porcentaje, todo el derecho de vía transversal que nos solicita la agencia y el agrupamiento para poder hacer las conexiones de comunidades”, añadió y aclaró que el 51 por ciento corresponde al derecho de vía histórico, el ocho por ciento se trata de propiedad social y por último el 41 por ciento es propiedad privada.