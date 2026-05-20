Feria de Puebla 2026 logra una derrama económica superior a Mil mdp

La Feria de Puebla 2026

La Feria de Puebla 2026 concluyó con resultados históricos que consolidaron un nuevo modelo de participación. Más de 1 millón de visitantes y una derrama económica de mil 77 millones de pesos reflejaron la identidad poblana, la convivencia familiar y el desarrollo económico que ha logrado la entidad.

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, destacó que esta edición marcó una diferencia al conformarse un comité organizador en el cual se compartieron propuestas para reforzar el proyecto y consolidarlo como un evento construido con participación ciudadana y visión colectiva.

El evento termino con un saldo blanco, fortaleciendo el orgullo e identidad de las y los poblanos por mantener un entorno familiar durante los 18 días de actividades. Además la conformación del Comité de Feria permitió incorporar la participación de los sectores empresarial, académico, productivo y social.

Juan Carlos Moreno Valle, coordinador de la Feria de Puebla 2026, destacó que esta edición reunió a las familias poblanas e impulsó el talento local mediante la participación de artesanos, productores, cocineras tradicionales y ganaderos, además de consolidar un entorno seguro y familiar.

La comunidad universitaria y los organismos empresariales tuvieron un papel protagónico en esta nueva etapa, con participación desde la planeación, promoción y consolidación del proyecto.

La Feria de Puebla 2026 registró 78 mil 928 visitantes más respecto a la edición anterior, cifras que representan un crecimiento histórico del 50%. Con una inversión estatal de 256 millones de pesos

Incluyo la habilitación de espacios recreativos como el Pabellón de Pueblita, Pabellón Ganadero, Expo Militar, juegos mecánicos y Teatro del Pueblo y se le facilito acceso a 2 mil 416 niñas y niños mediante el Sistema Estatal DIF (SEDIF) y a más de mil estudiantes del interior del estado con apoyo de transporte, alimentación e hidratación.