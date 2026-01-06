Sinaloa conmemora 111 años de la Ley Agraria

Ceremonia en Culiacán sobre la promulgación de la Ley Agraria de 1915 Se destacó su papel histórico en el reconocimiento de los derechos de los campesinos y su vigencia como base del desarrollo del país.

En representación del gobernador Rubén Rocha Moya, el secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, encabezó en Culiacán la conmemoración por el 111 Aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria, un acto que reunió a cerca de 300 asistentes y a representantes de los tres poderes del Estado, así como de las fuerzas armadas.

La ceremonia inició con el izamiento de la bandera, seguido de una guardia de honor y una reseña histórica frente al monumento de Venustiano Carranza, donde se recordó que fue el 6 de enero de 1915, durante su gobierno, cuando se promulgó la primera Ley Agraria del país.

Este ordenamiento reconoció por primera vez el derecho legítimo de los campesinos a la dotación y restitución de tierras y aguas.

Durante el acto se subrayó que esta ley marcó un antes y un después para México, al sentar las bases de justicia social para el campo y transformar a una nación profundamente ligada a la tierra y a sus productos; también se destacó que el desarrollo del país ha estado estrechamente relacionado con la evolución y actualización del espíritu que dio origen a esa legislación.

Ismael Bello Esquivel estuvo acompañado por la diputada Yadira Santiago Marcos, en representación del Poder Legislativo; Jesús Iván Chávez Rangel, del Poder Judicial; Janeth Fabiola Tostado Noriega, representante del Ayuntamiento de Culiacán; así como mandos militares, entre ellos el capitán segundo de Infantería Omar Sual Zavala Hernández, de la Novena Zona Militar; el teniente Luis Gerardo Silva Vicente, de la Guardia Nacional, y el capitán segundo Miguel Galindo Albio, de la Base Aérea Militar número 10.

La conmemoración cerró como un ejercicio de memoria histórica, en el que se reafirmó la importancia de la Ley Agraria como uno de los pilares que siguen dando forma al México actual