Estados

Con inspecciones constantes y trabajo directo con empresas, la Secretaría del Trabajo mantiene al estado entre los que menor incidencia de accidentes laborales

Tamaulipas mejora la vigilancia laboral para prevenir accidentes

Por Adolfo López
Persona trabajando de Tamaulipas
vigilancia laboral en Tamaulipas |Imagen de Archivo| El gobierno estatal ofreció asesorías gratuitas y recuperó millones en prestaciones para trabajadores (Especial)

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas mantiene un esquema permanente de supervisión en centros laborales de todo el estado, con la meta de prevenir accidentes y asegurar condiciones seguras para las y los trabajadores. Así lo informó el titular de la dependencia, Luis Gerardo Illoldi Reyes, al destacar que la prioridad es cuidar la integridad física del personal y fortalecer una cultura de prevención.

El funcionario explicó que esta política se basa en la vigilancia continua, el cumplimiento de la normatividad laboral y la coordinación directa con el sector empresarial, factores que han permitido que Tamaulipas se ubique entre las entidades con menor número de accidentes de trabajo a nivel nacional, en comparación con otros estados.

Detalló que, a través de la Dirección General de Inspección, se revisan tanto las condiciones generales de trabajo como los lineamientos de seguridad e higiene, verificando que las empresas cuenten con protocolos adecuados para proteger a su personal. Estas acciones no se limitan a un solo sector, sino que abarcan distintos giros y tamaños de centros laborales.

Illoldi Reyes señaló que cada semana se realizan entre 200 y 300 inspecciones en todo el estado, como parte de un esquema de vigilancia aleatoria que permite alcanzar a un amplio número de empresas. A esto se suman acciones preventivas en coordinación con organismos empresariales como CANACO y COPARMEX, mediante pláticas informativas, revisión de documentos y análisis de medidas de seguridad.

Como resultado de estas visitas, se emiten observaciones para detectar áreas de mejora, las cuales son notificadas a los empleadores para que realicen las correcciones necesarias. La estrategia, dijo, apuesta primero por la prevención y la regularización, promoviendo el cumplimiento voluntario antes de aplicar sanciones.

Finalmente, el secretario subrayó que este trabajo refleja el compromiso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas por consolidar espacios laborales seguros, responsables y en apego a la ley, lo que no solo protege a las y los trabajadores, sino que también impulsa un desarrollo ordenado en la entidad.

Tendencias