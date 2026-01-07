Tamaulipas mejora la vigilancia laboral para prevenir accidentes

vigilancia laboral en Tamaulipas |Imagen de Archivo| El gobierno estatal ofreció asesorías gratuitas y recuperó millones en prestaciones para trabajadores (Especial)

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas mantiene un esquema permanente de supervisión en centros laborales de todo el estado, con la meta de prevenir accidentes y asegurar condiciones seguras para las y los trabajadores. Así lo informó el titular de la dependencia, Luis Gerardo Illoldi Reyes, al destacar que la prioridad es cuidar la integridad física del personal y fortalecer una cultura de prevención.

El funcionario explicó que esta política se basa en la vigilancia continua, el cumplimiento de la normatividad laboral y la coordinación directa con el sector empresarial, factores que han permitido que Tamaulipas se ubique entre las entidades con menor número de accidentes de trabajo a nivel nacional, en comparación con otros estados.

Detalló que, a través de la Dirección General de Inspección, se revisan tanto las condiciones generales de trabajo como los lineamientos de seguridad e higiene, verificando que las empresas cuenten con protocolos adecuados para proteger a su personal. Estas acciones no se limitan a un solo sector, sino que abarcan distintos giros y tamaños de centros laborales.

Illoldi Reyes señaló que cada semana se realizan entre 200 y 300 inspecciones en todo el estado, como parte de un esquema de vigilancia aleatoria que permite alcanzar a un amplio número de empresas. A esto se suman acciones preventivas en coordinación con organismos empresariales como CANACO y COPARMEX, mediante pláticas informativas, revisión de documentos y análisis de medidas de seguridad.

Como resultado de estas visitas, se emiten observaciones para detectar áreas de mejora, las cuales son notificadas a los empleadores para que realicen las correcciones necesarias. La estrategia, dijo, apuesta primero por la prevención y la regularización, promoviendo el cumplimiento voluntario antes de aplicar sanciones.

Finalmente, el secretario subrayó que este trabajo refleja el compromiso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas por consolidar espacios laborales seguros, responsables y en apego a la ley, lo que no solo protege a las y los trabajadores, sino que también impulsa un desarrollo ordenado en la entidad.