Sinaloa primer lugar en vacunación contra la influenza a nivel nacional

Vacunación en Sinaloa Con más de 208 mil dosis aplicadas y un avance superior al 80 por ciento, Sinaloa se colocó como el estado con mejor desempeño en la Campaña Invernal

Sinaloa alcanzó el primer lugar nacional en avance de la Campaña de Vacunación Invernal 2025–2026, específicamente en la aplicación de la vacuna contra la influenza, de acuerdo con la evaluación del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), con corte al 26 de diciembre de 2025.

El secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, informó que este reconocimiento es resultado del trabajo coordinado en todo el sector salud, siguiendo las indicaciones del gobernador Rubén Rocha Moya, lo que permitió garantizar una cobertura amplia para la población sinaloense durante la temporada invernal.

Desde que inició la campaña en octubre, se han aplicado 208 mil 830 dosis contra la influenza, lo que representa un avance del 82.6 por ciento respecto a la meta programada, colocándose por encima del resto de las entidades del país.

El funcionario explicó que este resultado se logró gracias a las estrategias para acercar la vacunación a la gente, mediante la habilitación de centros de salud, hospitales, plazas públicas y brigadas que recorrieron distintas comunidades del estado.

Finalmente, recordó que la Campaña de Vacunación Invernal continuará activa hasta el mes de marzo, periodo en el que también se aplican vacunas contra COVID-19 y neumococo, por lo que llamó a la población a acudir a los puntos de vacunación y protegerse durante esta temporada.